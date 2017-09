Conoce a los ganadores de los Creative Arts Emmys

A una semana para celebrar la edición número 69 de los Premios Emmy, que reconocen a las mejores series, la Academia Internacional de Artes y Ciencias de Televisión entrega primero los Creative Arts Emmys, también conocidos como Emmy creativos, que incluyen las categorías más técnicas, como mejores efectos especiales o mejor fotografía o vestuario.

También forman parte de esta primera entrega las categorías de mejores actores y actrices invitados, así como los mejores repartos en drama, comedia y en serie limitada (TV movie o especial).

Con Game of Thrones, habitual clara vencedora en estas categorías, "fuera de concurso" -la séptima temporada se estreno fuera de tiempo para se elegible en esta competición-, los premios han estado muy repartidos.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo domingo 17 de septiembre.

Estos fueron los premiados en cada categoría:

Mejor Reparto (Drama): Stranger Things

Mejor Reparto (Comedia): Veep

Mejor Reparto (TV Movie/Miniserie/Especial): Big Little Lies

Mejor actor invitado (Drama): Gerald McRaney, This Is Us

Mejor actriz invitada (Drama): Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale

Mejor actor invitado (Comedia): Dave Chappelle, Saturday Night Live

Mejor actriz invitada (Comedia): Melissa McCarthy, Saturday Night Live

Mejor peluquería (Miniserie, TV Movie o Especial): FEUD: Bette and Joan

Mejor peluquería (Serie de cámara única): Westworld

Mejor maquillaje -no protésico- de serie limitada, TV movie o especial: FEUD: Bette And Joan

Mejor maquillaje -no protésico- de serie (Single camera): Westworld

Mejor maquillaje -protésico- de serie limitada, TV movie o especial: American Horror Story: Roanoke

Mejor vestuario en serie contemporánea: Big Little Lies

Mejor vestuario en serie de época, fantástica: The Crown

Mejor diseño de producción en serie (Media hora o menos): Veep (HBO)

Mejor diseño de producción en serie contemporánea o de fantasía (Una hora o más): The Handmaid’s Tale (Hulu)

Mejor música en títulos de crédito: Stranger Things

Mejor diseño en títulos de crédito: Stranger Things

Mejor música (Serie limitada, tv movie o especial): Fargo

Mejor música (Serie): House Of Cards

Mejor dirección de fotografía (Serie Multi-Camera): The Ranch

Mejor dirección de fotografía (Serie limitada o TV Movie): The Night Of

Mejor fotografía (Serie Single camera - media hora): Veep

Mejor fotografía (Serie Single camera - media hora): The Handmaid's Tale

Mejor coordinación de dobles de riesgo de serie dramática, serie limitada o TV Movie: Marvel’s Luke Cage

Mejor coordinación de dobles de riesgo de serie de comedia: Shameless

Mejores efectos especiales: Westworld

Mejores efectos especiales en papel de reparto: Gotham

Mejor edición de imagen (Comedia - Single camera): Master Of None

Mejor edición de imagen(Drama - Single Camera): Stranger Things

Mejor edición de imagen (Comedia - Multicámara): The Big Bang Theory

Mejor edición de sonido (Serie): Stranger Things

Mejor edición de sonido (Serie limitada, TV Movie o Especial): The Night Of (HBO)

Mejor mezcla de sonido (Comedia - Drama de una hora): Westworld (HBO)

Mejor mezcla de sonido (Comedia - Drama de media hora): Mozart in the Jungle

Mejor mezcla de sonido (Serie limitada o TV Movie): The Night Of (HBO)

Mejor programa infantil: Once Upon a Sesame Street Christmas