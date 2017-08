Iggy canta jazz

Por: Juan Venegas

No es muy común que un precursor del punk se vea asociado con una agrupación de jazz tan pulcra y clásica como el trío del pianista Jamie Saft, que incluye a Steve Swallow en bajo y Bobby Previte en batería. Iggy Pop, quien el año pasado editó con gran éxito el álbum Post Pop Depression, producido por Josh Homme de The Queen of The Stone Age, regresa ahora aportando un rol clave al disco Loneliness Road.

El tono de Iggy resalta por su carácter oscuro y taciturno, muy cercano al pulso vocal que Leonard Cohen registró en sus últimos discos. El cantante de Detroit transmite una energía y un enfoque muy teatrales en las tres canciones en que participa, con una reciedumbre que se une de manera seductora con las apacibles composiciones de Saft.

La conexión entre Iggy y el trío de jazz se produjo a través del productor y bajista Bill Laswell, quien le comentó a Pop que Saft y compañía, artistas del influyente sello musical RareNoise, querían trabajar unos temas con él. Pop, quien ha estado en gira mundial durante el último año, se tomó un tiempo para desarrollar un estilo vocal diferente, un fraseo y una estructura melódica lo más simple posible, que se unieran con naturalidad y un buen porcentaje de swing a los arreglos del trío.

La voz de Iggy suena, a veces, frágil e imperfecta, pero los años le han regalado una nueva capacidad de comunicar, adquiriendo sus interpretaciones una doble dimensión, en las que se entreveran lo extremadamente crudo con lo sencillamente humano. Every day, Don’t lose yourself y Loneliness Road revelan al ex líder de The Stooges en una íntima conexión emocional y artística, casi de goce, amparado en letras sabias, simples y efectivas.

En cada una de las composiciones, Iggy Pop mantiene la discreción, y sólo en pequeños momentos se entrega a ciertas libertades vocales. Pero, en general, su trabajo es pulcro y comedido, en el papel de un sujeto solitario, que vive con la cabeza en las nubes, cansado del juego diario de la realidad.

Para sorpresa de algunos, Loneliness Road no es el primer experimento de Iggy Pop en el terreno del jazz. En 2009 editó Preliminaires y en 2012 Apres, dos discos en los que interpreta clásicos de la música francesa y norteamericana, entre ellos Les feuilles mortes (Autumn Leaves) y La vie en rose. Bob Dylan fue uno de los grandes entusiastas de Apres y probablemente influyó en su decisión de grabar Fallen Angel, su propio disco de standards.

A sus setenta años, Pop vive un momento de intensa actividad, colaborando en diferentes frentes musicales. Ya no es sólo el tipo que se revolcaba sobre trozos de vidrios, o se lanzaba en piquero hacia el público. Se ha convertido en un sujeto mucho más circunspecto y sabio, y por qué no decirlo, un mejor músico y letrista. Pero aún sigue viviendo a torso desnudo, sin miedo a experimentar cosas nuevas, cosas viejas o lo que venga.