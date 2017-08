Lecciones de vida: Sebastián Keitel

Por: Carla Sánchez

Foto: Verónica Ortíz

“Uno de los episodios que marcó un antes y un después en mi vida fue la rotura de mi tendón de Aquiles. Tenía 25 años, estaba en el mejor momento de mi vida deportiva, a 27 días de participar en mis segundos Juegos Olímpicos: los de Sydney, el año 2000. Corriendo en una competencia en Tenerife sentí el tirón que acabó con mi carrera deportiva. En ese momento caí en una depresión gigantesca: estuve dos años sin correr, perdí mi matrimonio y dejé de ser el Sebastián que me gustaba ser.

En ese proceso me di cuenta de que estaba viviendo una vida que no me correspondía, ganando casi todas las carreras, con contratos publicitarios millonarios, con los pies demasiado elevados… el porrazo sirvió para aterrizar.

Tuve que volver a levantarme, a disfrutar de la pasión por el atletismo que tuve desde los ocho años y que había dejado de lado por este mundo de fantasías. Atléticamente, nunca logré ser tan rápido como antes, pero volví a competir a nivel sudamericano, ya no pensando tanto en la plata y los contratos, sino en mojar la camiseta por mi país. Hoy agradezco esta tremenda lección de vida que actualmente es la base de las charlas motivacionales que dicto tres o cuatro veces al mes.

Otra experiencia de vida que me ha enseñado enormemente es la enfermedad de mi hermano Luis (tiene ELA desde hace 13 años). Más que estar atendiéndolo, es él quien nos cuida, nos protege y nos enseña a través de su esfuerzo y perseverancia a disfrutar la vida. ¡A veces es uno el que se siente enfermo por quejarse tanto!

Hace algunos días atrás viví otra situación que sin duda me golpeó: la baja de mi candidatura a diputado de Evópoli, por el distrito 8. Fue un balde de agua fría que no esperaba. A lo mejor voy a ser candidato por otro distrito, o quién sabe, en unos años más incluso puedo ser ministro. Quizás más adelante entenderé el porqué”.