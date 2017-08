Primeros comentarios sobre It aseguran que es aterradora

Algunos críticos ya han podido ver la primera película basada en It, el terrorífico libro de Stephen King, y según sus comentarios, es atrapante, aterradora y realmente impresionante.

Estos críticos que fueron capaces de ver la proyección temprana han estado compartiendo en redes sociales sus pensamientos sobre la adaptación de Stephen King a la gran pantalla.

#ITMovie is a very handsome, polished execution of a story you know inside out. The big surprise is Finn Wolfhard. Really earns his spot. — Phil Nobile Jr. (@PhilNobileJr) 26 de agosto de 2017

“Es una ejecución pulida y atractiva de una historia que conoces al revés y al derecho. La gran sorpresa es Finn Wolfhard: realmente se gana su lugar”.

Felt a Poltergeist meets the Monster Squad vibe - a great example of a film where its R rating elevates it in all the best ways — ErikDavis (@ErikDavis) 26 de agosto de 2017

"Sentí una vibra de Poltergeist y el ambiente de Monster Squad – un gran ejemplo de una película donde su calificación R la eleva de todas las mejores maneras".

IT is creepy, bloody, super funny, adorably romantic and hands down among my favorite movies of the year pic.twitter.com/tYpaNFHOsu — ErikDavis (@ErikDavis) 26 de agosto de 2017

“It es horripilante, sangrienta, muy divertida, románticamente adorable y sin duda una de mis películas favoritas de este año”

I have some issues w/ Pennywise, but most are due to the film using CGI when not necessary. Otherwise, Skarsgard is a creepy sonofagun. #IT — Eric Walkuski (@ericwalkuski) 26 de agosto de 2017

"Tengo algunos problemas con Pennywise, pero la mayoría se debe a que la película utiliza CGI cuando no es necesario. Sin embargo, Skarsgard es espeluznante".