Netflix, necesitamos hablar de Death Note

Primero que todo, hay que dajr claro que yo me leí el manga, y es uno de mis favoritos (bueno, hasta el tomo siete donde muere... ya saben... y si no, no los voy a spoilear). También vi los live action japoneses, y aunque la historia no era tan inteligente y oscura y que el final fue muy, muy distinto (la segunda película es una historia totalmente inventada) al del manga o animé, sí se agradece que hayan respetado casi al 100% la estética de los personajes, excepto Yagami Light, que en el manga es demasiado guapo. Pero en fin, no venía hablar de eso.

Netflix estrenó su propia versión live action, ambientada en EEUU, con personajes que, físicamente, no se parecían tanto (sobre todo L), pero con un Ryuk realmente impresionante y una historia que es buena en sí. O eso esperé cuando vi el tráiler. Entonces vi la película y, para ser sincera, la terminé solo para escribir esto, porque de ser por mí, la habría quitado a los qué, ¿veinte minutos? Porque era un ¿en serio? tras otro. Netflix, lo siento, pero esta vez me decepcionaste (pero te lo perdono, porque ya has sacado varias series y películas excelentes).

Light (kira) original era muy frío, calculador e idealista, que ve el bien y el mal como blanco y negro, como que las personas son buenas o malas porque sí, y no por circunstancias ni acción-reacción en sus vidas. Así, quiere hacer un mundo perfecto, libre de personas malas, matando a todos quienes él considere una lacra social. Además, era un chico popular, que le iba bien con las chicas y con una familia totalmente normal que lo quería mucho. Y eso es lo que nos quiere mostrar el manga original, que el poder absoluto te corrompe aunque seas una persona buena y sin problemas.

Una idea que, por supuesto, se pierde en la versión Netflix.

Light Turner es algo inteligente, no muy popular, con una familia disfuncional -su mamá falleció- y enamorado de Misa, o sea, Mia (rayos, me chocó mucho esta chica fuera la que manipulara a Light) al punto en que va y le muestra la libreta cuando la encuentra (¿en serio, Light? ¿Dónde está tu inteligencia? Pero bueno, como dicen tiran más dos... que dos carretas, y eso pasa en la versión EEUU). Al final, ella es como la "mala" de la película, que manipula a Ligth, siendo que en el manga era como una títere más de Kira. Y la inteligencia del chico queda un poco opacada, sobre todo porque deja muchos cabos sueltos en la película, no cuida la Death Note como debería y uff. Y además, el actor es un poco sobreactuado, no olvidemos la escena donde se encuentra con Ryuk y grita como bebé.

Y L... pues, por donde empezar. En el manga es un detective inteligente y excéntrico, calmado y adicto al azúcar, porque es tan inteligente que necesita mucha para que su cerebro funcione (él mismo lo explica). En la película, para ser sincera, no me molestó que lo interpretara un afroamericano, porque si lograba mantener la escencia, todo bien. Pero no. Este L pierde completamente los cabales en ciertas partes de la película.

Algo que esperaba mucho era el diálogo entre Light y L. Porque ambos personajes son muy inteligentes y sus conversaciones son como un juego de ajedrez rápido pero pensando atentamente cada movimiento. Pero no. Solo nos muestran unos minutos de una confrontación, donde L se muestra como un personaje vacío.

Tema aparte son las muertes, cada una más gore que la otra. Con decir que en los primeros minutos, un chico pierde la cabeza, literalmente, y se muestra todo, la sangre la cabeza, ehw. Pero no sé si este tipo de muertes le suma o le resta. Quizás el detalle está bien cuidado, pero depronto uno se pregunta para qué tanto, porque esta historia no va en las muertes en sí, sino en el por qué se provocan.

Por supuesto, adaptar un animé de 37 capítulos en una película de hora y media es un reto, y no vamos a pedir que sea igual, pero sí que mantenga un poco la escencia de los personajes y el trasfondo de la historia (que mencioné antes, el poder absoluto puede llegar a corromperte), sobre todo porque esta película, claramente, está dirigida para fans de la serie.

En sí, esta película no es totalmente mala, sobre todo si no viste la serie o leíste el manga. Quizás depronto los personajes pierden importancia, y no se sabe muy bien cuáles son sus motivaciones. Aunque al final, final, final, Light, por fin, es un poco como el del manga, y eso se agradece, ¿pero una segunda película? No lo sé. Quizás habría aceptado más una historia basada en este universo, donde hay un nuevo kira, cuaderno y shinigami. Pero como adaptación, next.