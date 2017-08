Lecciones de vida: Pablo Zalaquett

“Estuve aquí, arriba, y después de quince años en política, fracasé dos veces seguidas: perdí la alcaldía de Santiago y la senatorial en 2013. Decidí reinventarme y formé la empresa Triangular con mi hermana Mónica, en la que asesoramos a empresas.

Estaba ahí, tratando de levantarme, cuando llegó otro golpe: Penta. Yo no soy un asalariado de la política. Nadie me compra en política. Y tengo que ser franco: hay muchos asalariados en política. Gente que no sabría qué hacer si la deja y está dispuesta a todo con tal de mantenerse. Terrible.

Tienes que estar por convicción y si te proponen algo que va contra tus principios, debes irte. Para eso, debes tener un respaldo económico. Cuando eres joven te puedes reciclar. Cuando pasa el tiempo, es más difícil.

Entonces decidí formar empresas. También vendo zapatos. Y es divertido, le ha dado un toque a mi vida. Hay gente que me aplaude y otra que me critica porque me puede desperfilar. Pareciera que soy empresario de la moda. Nació de algo muy anecdótico. Soy muy cercano a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien me invitó a ver un partido en el palco, en marzo del año pasado. Ahí conocí a Jesús y César, dos jóvenes de la tercera generación de los Aedo, familia que lleva 40 años vendiendo alpargatas en más de 30 países. Yo, que soy poco de ropa, más bien fome y clásico, por esas tincadas de la vida las encontré bonitas. Y empecé a representar a la marca en Chile.

Nos asociamos con un portal de moda, Cranberry Chic, ¡que la lleva! Y de repente me vi con ellas participando en un desfile en el Osadía, entre medio de puras mujeres fashion, dandoles yo un discurso de nuevas tendencias. ¡Insólito! Así partimos. Vendimos 60 pares en la primera feria. Incluso Cecilia Morel nos compró. Los encontró tan choros, que se sacó sus zapatos ahí mismo para ponerse los nuestros. ¡Simpático!

Hay un 50% de posibilidad de que vuelva a la política. Sería en cuatro u ocho años más. Jamás lo haría antes porque quiero estar con mis hijos y, también, consolidar mis empresas. Además, el tema Penta me dolió mucho. Lo considero tremendamente injusto. No voy a negar que la ley era ambigua y creo que ningún político paró a reflexionar. Yo tampoco. Pero lo mío es un aporte de campaña, no plata para Pablo Zalaquett. Y más encima por ese intento por ser senador quedé endeudado en 400 millones de pesos, la mitad de una casa, o una casa.

¿Mal de muchos es consuelo de tontos? No. Me tocó a mí y a unos cuantos pagar el pato. Somos los chivos expiatorios. Es fácil juzgar los pasados con los parámetros del hoy. Pero antes había otras ‘reglas’.

Lo de Kramer fue un tema de superación personal: yo sé reírme de mí mismo, pero una cosa es hacerlo en el living de la casa y otra frente a todo Chile. ¿Me reconcilié con él? Sí. ¿Lo olvidé? Jamás. Es parte de mi vida. Fueron ocho años y posiblemente siga. La reconciliación fue en etapas: cerramos el proceso hace unos meses atrás con una comida larga donde conversamos de todo. Y me invitó a su programa, al que probablemente vaya. Ya estoy preparado para que me vuelva a imitar”.