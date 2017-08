Retrato de una actriz sufriente

Por: Christian Ramírez

Cannes, 2016. La función de prensa de Personal Shopper acaba de terminar. Corren los créditos. Suenan las pifias.

La noticia se esparce en minutos. La nueva cinta de Kristen Stewart y el francés Olivier Assayas –uno de los teams de actriz y director más cotizados del medio– fue abucheada en su debut festivalero. No es como para desesperarse. Le ha ocurrido a los más grandes: en la edición de 1993, David Lynch fue tapado a silbidos durante la función de Twin Peaks: Fire Walk With Me, y eso que él había ganado la Palma de Oro unos años antes, con Corazón salvaje. Pero a Assayas la cosa le cala hondo. Porque las pifias le llegaron jugando de local. Porque tras haber tocado techo con la magistral Carlos (2010), las expectativas en torno suyo quedaron demencialmente altas. Porque Personal Shopper es exactamente el tipo de filme que le gusta hacer (y que hace tan bien). No entiende exactamente qué paso, y menos cuando al día siguiente los asistentes a la función de gala le hacen una suerte de desagravio y lo aplauden durante cinco minutos...

