A 40 años de muerte de Elvis Presley, lanzan disco con sus primeras tomas

Pagó 4 dólares para grabarlas. Un adolescente Elvis Presley llegó hasta los estudios Sun, en Memphis, con la idea de grabar algunas canciones, entre ellas 'My Happiness'/'That's When Your Heartaches Begin'. Era julio de 1953. Unos meses después, Elvis sería contratado por el sello, iniciando sus míticas sesiones con el guitarrista Scotty Moore y el bajista Bill Black. La leyenda cuenta que luego de varias canciones lentas, Elvis se puso a cantar un viejo tema, haciendo un poco el payaso. Al principio los músicos no captaron el ritmo, pero al poco rato lo siguieron. Esa "locura" la escuchó Sam Phillips, el dueño del sello, y le dijo: "Hazlo de nuevo". Así nació su primer single, That's all right.

La historia de estas grabaciones juveniles, hasta ahora escuchada por partes, viene completa en el set de tres discos, A Boy From Tupelo: The Complete 1953-1955 Recordings. Hay de todo: desde bromas captadas entre las canciones, versiones desechadas, varias actuaciones en vivo e incluso un registro nunca publicado de I Forgot To Remember To Forget.

Se trata de un documento histórico: el nacimiento de una leyenda. La mejor manera de recordar a Elvis, a 40 año de su muerte.

Puede escuchar parte del disco acá http://www.npr.org/2017/07/20/537914026/first-listen-elvis-presley-a-boy-from-tupelo-the-complete-1953-1955-recordings?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=nprmusic&utm_term=music&utm_content=20170720#playlist