Nicolás López la rompe en México

Batió todos los récords y superó todas las expectativas. Hazlo como hombre, la primera película mexicana de Nicolás López reunió 1.340.000 espectadores en cuatro días. Es el mejor estreno mexicano de 2017 y el tercero en la historia de México.

"Mucha gente le tenía miedo a Hazlo como hombre. Me decían que México no iba a aceptar este tipo de humor. Especialmente reírse del "macho mexicano". Otros me decían que era una comedia gay. Pero no fue así. El macho mexicano no le tuvo miedo a ver lo peor de él en la pantalla. A veces hay que tener fe en la humanidad y claro, hacerlo como hombre", escribió López en su Instagram.