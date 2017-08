Víctor Hugo Ortega, el escritor chileno que pasó de la autoedición a publicar en México

Después de cuatro libros gestionados de forma independiente en Chile, el escritor nacional Víctor Hugo Ortega, oriundo de Malloco, publica por primera vez bajo el alero de una editorial, aunque no chilena, sino mexicana. Se trata de Librosampleados, con sede en Ciudad de México, que lanzará en el próximo mes de octubre una nueva edición de Elogio del Maracanazo, cuya primera versión Ortega autopublicó en 2013.

Desde la gestación de su primer libro, Al Pacino estuvo en Malloco, en 2012, Ortega entendió que buscar una editorial para sus proyectos literarios no sería tarea fácil. Algunas de las que contactó nunca le dieron respuesta, otras le dijeron que el libro no iba en la línea del catálogo y otras le ofrecieron ponerse a la cola de cronogramas que estaban cerrados incluso hasta dos años más.

Ante este panorama, el autor decidió estudiar a fondo el mercado editorial en Chile y en otros países, y se especializó en los conceptos de literatura independiente, autoedición y autogestión. Confiado en la calidad de su trabajo, se propuso mantener en pie sus opciones creativas, pese a las dificultades que fue encontrando en el camino. A Al Pacino estuvo en Malloco, se sumaron el ya mencionado Elogio del Maracanazo (2013), Relatos huachos (2015) y Las canciones que mi madre me enseñó (2016), todos libros de relatos que fueron abriéndose espacio en el mercado y consiguiendo atención de la prensa. “Ortega escribe desde la provincia con una poesía y una sensibilidad que no me voy a cansar de elogiar”, dijo Alfredo Lewin en su columna radial de libros de Radio Sonar, en abril de 2015. Meses después, en el programa de la televisión venezolana “De Zurda”, el destacado periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, le dijo a Ortega: “abrí el libro [Elogio del Maracanazo], como se hace con los libros, en cualquier página, y me he encontrado con una forma de escribir que me deleita”. Sin embargo, el interés de las editoriales chilenas por publicar al autor nunca llegó.

Elogio del Maracanazo es un volumen de cuentos cruzados por la nostalgia y el entusiasmo que genera el fútbol en los hinchas. El relato principal cuenta la historia de dos chilenos que viajan a Uruguay para conocer a Alcides Ghiggia, autor del 2-1 con que Uruguay ganó el mundial del 50 a Brasil en Río de Janeiro, en el recordado “Maracanazo”. Este relato se conecta con otros como “El fotógrafo de Bielsa”, “Allende era de Everton” y "Yo ayudé al Coto Sierra a hacer ese gol", a partir de lo que significa el fútbol en la vida de los personajes. Hay también otros cuentos donde el deporte es sólo un pretexto para contar otra historia. Es el caso de “La lealtad de los árboles", "La intriga de los fumadores" e "Historia sudamericana”.

La edición mexicana de Elogio del Maracanazo incluye un cuento más que la edición chilena, actualmente agotada, titulado “¿Acaso crees que soy pendejo?”.