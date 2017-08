Warren Ellis, hacia el anti, antihéroe

Si de algo podemos declarar culpable a los creativos de nuestro tiempo, es de representar una realidad ácida, deprimente y preocupante, poseedora de un estilo que encanta, asusta y preocupa. Pocos comics, películas, novelas y videojuegos venden por ser positivos (quizás Nintendo sea la excepción), y es quizás, por eso mismo, que al momento de realizar un catastro de quienes son buena lectura para los ratos de ocio, o cuando escapamos de nuestras obligaciones, llegamos siempre a los mismos autores malditos.

Warren Ellis (Essex, 1968) es una de esas plumas notables para nuestro tiempo, poseedor de una letra ácida y poco cauta ha permitido encantar no sólo por una narrativa que golpea de frente, sino que por una multimedialidad pulida y convincente, cosa que no sólo es compleja, sino que además necesaria en una época de megacorporaciones de entretenimiento (ej. Disney) y productos que saltan agilmente entre live action, videogames e incluso extrañas adaptaciones en lego.

En un mercado saturado de refritos, retelling y adaptaciones chungas en búsqueda y captura de fans nostálgicos, nuevos fans y gente que no sabe que será fan; es notable notar como algunas historias todavía pueden interesar y hacerle al público gastar sangre, sudor y lágrimas en admirarlas. Cosa que no sólo se logra con ser rupturista o usar bandas sonoras clásicas, sino que necesariamente teniendo algo que decir, y que importe al que pueda oír. Claro, sin caer en esa pedantería de hacer trabajos sólo para iniciados, o innecesariamente complejos, no sé si sólo con el gusto de darse aires de superioridad, o porque a veces, y al menos pareciera ser, en creación artística, un mensaje de lectura sencilla es a veces más complejo que uno en apariencia difícil o terriblemente enredado.

La razón para hacer una apología de Ellis (cosa que él probablemente odiaría) está en la sorpresa que fue saber de su labor en la nueva serie de Netflix Castlevania (2017) y en la necesidad de dar algunas claves para entender su trabajo. Personalmente, y como seguidor desde hace algunos años, debo reconocer que el pastiche de elementos que representa la serie del inmortal juego de Capcom parece un escenario más que ideal para la pluma del británico. No sólo por el ambiente y personajes oscuros como el mismo Drácula (duh!), o por el humor negro que aparece revestido desde ya con personajes como Trevor Belmont, sino que por el conjunto que representa, quizás una mejora de lo que fueron los experimentos en clave anime, que el mismo Ellis estuvo haciendo con personajes de Marvel[1]

Lo interesante de esta última propuesta de Netflix, no reside sólo en el amplio nicho de público que han ocupado, bastante amplio si consideramos a fans de series que van desde Orange is the new Black, Bojack Horseman o incluso Marseille, sino que además en el modo en que han logrado subvertir las tradicionales categorías de producción en entretenimiento. Volver a relatar la historia de un videojuego japonés, basado en una novela de británico, inspirado en su momento por una leyenda rumana y un personaje histórico de Wallachia (sí, es un lugar real), resulta ser un trabajo ideal para una compañía norteamericana y un escritor inglés.

La serie que recién debutó con 4 episodios para su primera temporada parafraseará el clásico juego Castlevania III: Dracula’s Curse (1989)[2]. Los que ya se ha visto nos da a entender que no es sólo un tributo al venerable juego, sino que una adaptación de un mundo oscuro, anárquico y bastante pesimista, razón más que suficiente para admirar la pluma de Ellis siendo usada para entretener en el sentido más amplio y cínico de la palabra.

Sin embargo, para entender el hype que pudo provocar esta noticia, es importante considerar la mención a don Warren como escritor y el contexto en que se realiza. Seamos sinceros, cada vez que se hace una adaptación, especialmente con un océano de distancia entre creador y adaptador, tememos, razón suficiente nos han nado los casos de Oldboy (2013) o Ghost in the Shell (2017). No es por ser cínico, pero realmente uno deja de creer cuando hay casos como esos, no sólo en adaptación interhemisférica, sino que especialmente en los cambios de soporte (que me perdone Ron Perlman, pero Hellboy que mejor se quede en papel y tinta). Como diría alguna canción cebolla de simiente latina, quiero creer. Quiero creer que se puede hacer una adaptación no tradicional que entretenga, sea amistosa con los ratings y que logre sobrevivir al espectador ñoño.

Es tal vez por lo anterior que creo que hay opción con Warren Ellis, un escritor de su calibre ha demostrado en diferentes formatos, tonos y modelos. Es quizás por eso necesario hacer una corta revisión[3] de cuáles son mis pruebas para tenerle tanta fe a este caballero. Si debiese señalar un trabajo que define a Ellis y su labor posterior, creo que Transmetropolitan (1997) por lejos uno de los marca tendencia. Quizás su gran labor y claramente uno de sus trabajos inextinguibles. En sus páginas conocemos, odiamos y llegamos a entender (quizás, sólo quizás comprender) la historia de Spider Jerusalem, un periodista en un futuro no tan lejano que hace el tributo más honorable a Thompson y su estilo Gonzo, ya sabén aquello periodistas que no parecen periodistas. En esencia este trabajo no es muy diferente a otras historias de reporteros en lucha por sacar la verdad a la luz (no en vano el oficio está tan ligado al mundo de ficción, incluso heroica), como tampoco lo es la imagen de una figura de antagonista corrupta y hambrienta de poder representada en The Beast (el presidente de los EE.UU) en el mundo de Jerusalem, en un caso que permite creer que la realidad copia a la ficción.

Entonces, ¿qué hace tan diferente a Transmetropolitan?. Esa es una respuesta que debe responder el curioso, no porque sea flojo (sí, quizás soy un poco). Pero si respuestas a esto están relacionados a una narración que transcurre sin problemas, personajes que no se sienten tan maqueteados y por cosas como por ejemplo el hecho de que el arma favorita de Spider sea el Bowel Disruptor (Ahí quedas Tintin)

Es con consecuencia que la frase que abre este artículo no es gratuita (tampoco para dármelas de cool), es quizás quizás sea ésta una de las definiciones claves de Spider y en general de los personajes de nuestro autor; la importancia de esa pequeña jugada, de esa acción mínima puede marcar más que lo que uno puede creer en un principio. Blowing a kneecap es el objetivo deseado pero no concebido desde un principio, o al menos no de la magnitud que se esperaba, algo que más de una persona entenderá al leerlo (ya saben, como la vaca sobre el poste, no sabemos qué hace ahí, o cómo llegó).

¿Qué nos debe llamar la atención de trabajos como Transmetropolitan?, es una respuesta compleja, en un mundo que superó (para bien o para mal) las edades clásicas del comic[4], este periodo post clásico posee los personajes, las tramas y la herencia, pero no necesariamente el contexto para sus narrativas o sus objetivos. El mejor ejemplo es la herencia de un antihéroe nos resulta aburrido, no por su forma de ser o mensaje, sino más bien por ser repetido hasta el hartazgo. El cierto, el cinismo como valor fundamental del héroe no necesariamente es malo, pero tiende a ser una receta exagerada en cuanto a la oferta que se nos presenta, el darker and edgier que los creativos nos presentan, el que nos venden las casas editoriales, las productoras de películas y los estudios de videojuegos a veces requiere cierto aliviamiento, cierto adelgazamiento, para poder ser digerido por un público cada vez más grande y diverso. El problema está en cómo se hace y qué pasa con el material original, situación más que clara en casos como el que Marvel ha dado a su universo cinematográfico (Guardians of the Galaxy, Avengers o Thor), en donde el modelo campy llegó para quedarse e incluso articular sagas completas, en donde la simplificación es parte de un estructura de ventas mayor y donde las sagas originales quedan opacadas o disminuídas (sí Civil War, hablo de ti)

Transmetropolitan se ríe de su mismo género, de su público y de sus temas, Spider Jerusalem es un periodista, un sociópata y a la vez un héroe (en el sentido más amplio) para su mundo. Los elementos que sustentan esta visión no están sólo ligados a la estructura del relato, sino que a los pequeños guiños a una narrativa fuera de lugar dentro de los sistemas tradicionales. No es un Superman obligado a ser el ícono de virtud o un Spiderman[5] limitado por su propio éxito, ni siquiera un Deadpool definido por una propia naturaleza provocativa, simplemente es un personaje de características muy particulares metido en espacios donde sus métodos marcan su resultado.

En esa misma línea es que la faceta narrativa de Ellis posee un giro interesante que merece ser considerado, su primera novela Crooked Little Vein (2007), nos entrega una interesante factura de antihéroe, el detective privado Michael McGill, un shit magnet, apelativo entregado por el mismo personaje, y que ya ha principos de la novela queda demostrado:

I opened my eyes to see the rat taking a piss in my coffee mug. It was a huge brown bastard; had a body like a turd with legs and beady black eyes full of secret rat knowledge. Making a smug huffing sound, it threw itself from the table to the floor, and scuttled back into the hole in the wall where it had spent the last three months planning new ways to screw me around. (Ellis, 2007)

McGill es enviado a una tarea titánica, localizar y asegurar la Constitución Secreta de los Estados Unidos, aparentemente perdida por Richard Nixon en un burdel y probablemente el libro más importante para el país. Lo notable del relato no es sólo su cargamento desbordante de irracionalidad y excelente narración del mal gusto, sino que esa americana obscura que el británico plasma sin tiritones de mano y que deja a cualquier lector en un espacio bastante cómodo entre la náusea y el ánimo por seguir leyendo. Nuestro personaje recorrerá un país marcado por fetiches oscuros, mass media desenfrenada y finalmente conspiraciones, juegos de poder y conflictos en un código mucho más coprológico, pero no menos interesante de que lo que Brown, Baradit u Ortega nos han vendido. McGill en manos de Ellis no busca generar compasión, tampoco lo logra, es simplemente un desecho de su sociedad actuando frente a una realidad y vaya que logrará algo.

Finalmente, una mención honrosa es necesario hacer. La razón por la cual llegué a Warren Ellis y por tanto el porqué Ud. lee estos párrafos (desde ya me disculpo) fue un corto trabajo ligado a la historia y uno de esos hechos que cambian el curso de la misma. Crecy (2003) es el relato de William de Stonham, un arquero en el ejército del Rey Eduardo III durante sus campañas de la Guerra de los 100 años. Esta corta novela gráfica contextualiza la cruenta batalla entre las disminuidas fueras el rey inglés y las huestes del monarca francés, quién busca expulsarlo del continente y asegurar la corona sobre su real cabeza. Si bien es un relato que posee muchas versiones, es interesante la clave de novela gráfica que se le da, ya sea por su lenguaje, su ambientación y su notable dibujo (aplausos para Raulo Cáceres).

Brillantemente relatado, el comic no sólo enseña las razones de la derrota francesa (no es realmente spoiler si es un hecho histórico de hace más de 670 años) sino que lo hace poniendo la narración en boca de un soldado más de los miles que vieron el campo de batalla ese día, eso, mezclado con el tradicional humor negro, crudeza del relato y un personaje que rompe conscientemente la cuarta muralla, totalmente consciente de quién lo escucha, dan a Crecy la capacidad de ser una mirada clara, entretenida y que invita a relecturas, cosa que no siempre pasa con los trabajos de ficción histórica.

Desearía poder hablar de la influencia de Ellis en el área de videojuegos, pero lamentablemente sólo pude encontrar confirmación respecto a dos productos donde participó abiertamente Hostile Waters (2001) y Cold Winter (2005), productos que realmente no vale la pena referenciar. Por otro lado se sabe que participó en el gran trabajo que fue relatar la vida de Isaack Clarke[6] en ya clásico Dead Space (2008), pero sin embargo sólo podemos teorizar que elementos son realmente de él. Aunque sinceramente la historia de un ingeniero que se ve envuelto en un outbreak de zombis espaciales que debe eliminar con herramientas y patadas ya me suena bien Ellis.

Finalmente, invito a darle una oportunidad a este inglés, si no es con algún comic o novela, que al menos sea dándole una mirada a Castlevania, piense que si tiene bastantes vistas probablemente la continúen, cosa que me alegrará mucho. Después podrá seguir viendo la próxima de Marvel (si en realidad no son malas) o las teleseries turcas. Al final, es gusto de cada uno.

____________________________________________

[1] Marvel Anime: Iron Man (2010), Wolverine (2011), X-Men (2011) y Blade (2011)

[2] Debo ser sincero, si bien jugué varios Castlevania, creo que nunca terminé uno. A esta altura no sé si es limitación cognitiva o simplemente flojera. Apuesto por una mezcla de ambos

[3] Es una columna ad honorem

[4] Golden Age 1938-1950/ Silver Age 1956-1970/ Bronce Age 1970-1985

[5] Acá se evitó un chiste muy malo

[6] Like si pillaste la referencia, doble like si también te jodió el final.

Juan Pablo Méndez (Santiago, 1988), es profesor universitario, historiador y una de esas personas que puede ocultar un incipiente mal de Diógenes bajo la excusa de “es material de trabajo”.