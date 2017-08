Ni cómics ni películas, los Cuatro Fantásticos se toman un receso

Uno de los escritores más aclamados de Marvel de los últimos tiempos, quien ha escrito sagas de Avengers, Ultimate Thor y Secret Wars, fue el responsable de hacer un reboot de Los 4 Fantásticos en el año 2009 en los cómics, pero éste fue cancelado en el año 2014 sin explicación alguna.

“Marvel no está publicando [cómics de] los Cuatro Fantásticos por su enorme desacuerdo con Fox. Aunque me molesta, lo entiendo, porque no es como si no hubiera una buena razón para dejar de hacerlo. Fox necesita hacer un mejor trabajo ahí [con sus películas”, afirmó el escritor.