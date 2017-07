Se filtran detalles del próximo capítulo de Game of Thrones

Aún no se sabe quién o quiénes hackearon los servidores de HBO, robando los guiones de varias series, incluyendo los de Game of Thrones. Los hackers tienen en su poder los guiones del cuarto episodio de la nueva temporada de Juego de Tronos junto con dos episodios de las series Ballers y Room 104. Brace yourselves, spoilers are coming.

"Hemos comenzado inmediatamente a investigar el incidente y estamos trabajando con la ley y firmas de ciberseguridad. La protección de datos es una prioridad en HBO y nos hacemos seriamente reesponsables de proteger la información que poseemos", ha confirmado la cadena en un comunicado.

El pasado domingo, un email anónimo fue enviado a algunos medios anunciando el 'hackeo': "Hola a toda la humanidad. La gran filtración de la era del ciberespacio está ocurriendo. ¿Cuál es su nombre? Oh, me olvidé de decirlo. Es HBO y Game of Thrones...!!!! Tienen suerte de ser los primeros en ser testigos y descargar la filtración. Disfrutad y difundid la palabra. Quien la difunda mejor, tendremos una entrevista con él. HBO está cayendo".

HBO tuvo tanto cuidado con las filtraciones para esta temporada que protegía los emails a los actores con verificación de dos pasos y ningún miembro del elenco podía quedarse con los guiones más de lo necesario. De hecho, los actores solo recibían sus líneas y aprendían más sobre las escenas al momento de grabar. Pero aún así, fueron víctimas de un ciberataque.