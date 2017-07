Spin-off de Game of Thrones llegarán un año después del final de la serie

Según ha revelado el jefe de HBO Casey Bloys en un encuentro con la prensa durante la gira veraniega de la Television Critics Association, la prioridad de la prestigiosa cadena estadounidense es no desviar la atención de la exitosa adaptación televisiva de Canción de Hielo y Fuego, así que ninguno de los spin-off previstos será lanzado hasta, como mínimo, un año después de que Game of Thrones se despida para siempre.

"La prioridad número uno en todo esto es la última temporada de Game of Trohnes. No quiero hacer nada con un spin-off ni con nada que nos distraiga de ello. Esa temporada va a llegar y supongo que será como mínimo un año antes de que puedas ver algo más. Lo que no quiero es que la atención se desvíe de la temporada final, que creo que va a ser épica y emocionante. Es mejor separarlo y eso es lo que haremos"