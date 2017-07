Todo lo nuevo que traerá Netflix en agosto

Series

Atypical, Temporada 1: Sam, un chico de 18 años con autismo que desafía a su familia, emprende un viaje de autodescubrimiento en busca de amor e independencia. Serie original de Netflix, estreno el 11 de agosto.

Marvel - The Defenders, Temporada 1: Como en Los Vengadores, un cuarteto de superhéroes de Marvel, conformado por Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage, se une para combatir el mal, corregir errores del pasado y defender al planeta Tierra. Serie original de Netflix, estreno el 18 de agosto.

Disjointed, Parte 1: Una mujer hizo sus sueños realidad: es la dueña de un dispensario de cannabis. Ella, su hijo y un guardia de seguridad se la pasan fumando prácticamente todo el día. Serie original de Netflix, estreno el 25 de agosto.

Wet Hot American Summer: Ten Years Later: Diez años después de la película original y en ocho episodios, por fin sabremos qué sucedió con nuestros campistas y coordinadores favoritos. Serie original de Netflix, estreno el 4 de agosto.

Sobreviviendo a Escobar, alias JJ, Temporada 1: Un exlíder del cártel de Medellín, quien se entregó a la policía voluntariamente, lucha por llegar a la cima del submundo carcelario tras la muerte de Pablo Escobar. Serie original de Netflix, estreno el 1° de agosto.

La niebla, Temporada 1: Los habitantes de un pueblo en Maine quedan atrapados por una niebla repentina y misteriosa. Nada bueno parece esconderse detrás del extraño fenómeno. Serie original de Netflix, estreno el 25 de agosto.

Million Yen Women, Temporada 1: Cinco mujeres tan hermosas como misteriosas se mudan con Shin, un escritor frustrado que les organiza la vida hogareña a cambio de una considerable suma mensual. Serie original de Netflix, estreno el 15 de agosto.

The Blacklist, Temporada 4: La infancia perdida de Liz y la verdadera identidad de su padre son misterios que necesitan resolverse. Por su parte, Red busca vengarse de los traidores. Estreno en Netflix el 20 de agosto.

The Walking Dead, Temporada 6: Después de una muerte impactante, el grupo de Rick y otros residentes de Alexandría cuestionan sus posibilidades mientras idean nuevas maneras de sobrevivir. Estreno en Netflix el 14 de agosto.

Películas

Desnudo: Rob Anderson (Marlon Wayans) está locamente enamorado y a punto de casarse, pero tiene un pequeño problema: también está desnudo… atrapado en un elevador… en un día que no deja de repetirse. Película original de Netflix, estreno el 11 de agosto.

Death Note: Un joven encuentra un libro con poderes y empieza a matar a quienes no merecen vivir. Esta película original de Netflix está basada en el famoso manga japonés y se estrena el 25 de agosto.

Qué le pasó a Lunes: En un futuro con una estricta política de hijo único, seis septillizas intentan escapar del Gobierno mientras buscan a una de sus hermanas, que ha desaparecido. Película original de Netflix protagonizada por Willem Dafoe, Robert Wagner, Noomi Rapace y Glenn Close, estreno el 18 de agosto.

Madre: Su marido está en Asia y Diana (Daniela Ramírez), embarazada, contrata a Luz para cuidar de su hijo con autismo, pero empieza a sospechar que la niñera lo está volviendo en su contra. Estreno en Netflix el 26 de agosto.

El Cristo ciego: Un hombre afirma haber tenido una revelación divina de niño y atraviesa el desierto chileno para obrar un milagro sobre un amigo gravemente herido en un pueblo remoto. Estreno en Netflix el 1° de agosto.

Argo: En 1979, seis estadounidenses se refugian de las milicias iraníes en la embajada de Canadá, lo que lleva a la CIA a urdir un elaborado plan para rescatarlos. Película dirigida y protagonizada por Ben Affleck, estreno en Netflix el 12 de agosto.

Mission: Impossible: Rogue Nation: Luego de la disolución del FMI, Ethan Hunt (Tom Cruise) y sus aliados inician su propia guerra contra el Sindicato, un grupo de espías renegados decididos a destruir el mundo. Estreno en Netflix el 20 de agosto.

Nunca digas su nombre: Tres estudiantes universitarios se mudan fuera del campus y descubren que, involuntariamente, desataron a un asesino sobrenatural conocido como el hombre adiós, adiós. Estreno en Netflix el 1° de agosto.

Documentales y especiales

Alan Saldaña: Mi vida de pobre: En este stand up, el comediante mexicano Alan Saldaña le encuentra la diversión a todo, desde sentarse en el lugar de emergencia hasta exprimir la tarjeta de crédito. Especial de comedia original de Netflix, estreno el 4 de agosto.

Ícaro: La investigación de un dopaje deportivo lleva a una persecución cuando un ciclista estadounidense y un experto ruso desencadenan un escándalo internacional. Documental original de Netflix, estreno el 4 de agosto.

Maz Jobrani: Immigrant: El cómico iraní-estadounidense Maz Jobrani enciende el Kennedy Center hablando sobre la vida de inmigrante en la era Trump, las trampas de los padres modernos y más. Especial de comedia original de Netflix, estreno el 1° de agosto.

Para los más pequeños

Glitter Force Doki Doki, Temporada 1: Cuatro chicas sacan a relucir todos sus superpoderes para defender la Tierra y el reino mágico frente a la amenaza del malvado rey Mercenare y sus secuaces. Serie original de Netflix, estreno el 18 de agosto.

Vera y el Reino Arcoíris, Temporada 1: Vera, la guardiana del Reino Arcoíris, se une a sus ayudantes mágicos que usan la amistad y el poder del amor para salvar el día. Serie original de Netflix, estreno el 11 de agosto.

Little Witch Academia, Temporada 2: Akko todavía no aprende a hacer los hechizos más básicos, pero eso no detendrá su sueño de esparcir la alegría de la magia, exactamente como Shiny Chariot. Serie original de Netflix, estreno el 15 de agosto.

Dragones: Carrera al borde, Temporada 5: A pesar de la reciente victoria de los jinetes, los cazadores resultan ser una gran amenaza bajo el liderazgo de un nuevo villano que puede controlar a los dragones. Serie original de Netflix, estreno el 25 de agosto.

Home: Las aventuras de Tip y Oh: Temporada 3: La diversión continúa mientras Tip y Oh exploran la vida en la Tierra y en el espacio, junto con sus vecinos y un adorable pero misterioso nuevo amigo, Elrod. Serie original de Netflix, estreno el 11 de agosto.

Voltron: El defensor legendario, Temporada 3: Los paladines tienen nuevos roles y enfrentan nuevos desafíos en su lucha constante contra los galra, que también sufren cambios importantes. Serie original de Netflix, estreno el 4 de agosto.

Patrulla de cachorros, Temporada 2: En la segunda temporada de esta serie animada para niños, la nueva cachorra Everest se une a Ryder y al resto de la patrulla. Estreno en Netflix el 8 de agosto.

Minions: Los secuaces amarillos de Mi villano favorito protagonizan esta precuela que cuenta la historia detrás de su adoración por los villanos. Estreno en Netflix el 13 de agosto.

Las aventuras de Peabody y Sherman: El Sr. Peabody es un perro genio de gran éxito, pero el jovencito Sherman, su hijo adoptado, lo lleva a recorrer el mundo y la historia. Un viaje cargado de aventuras. Estreno en Netflix el 19 de agosto.