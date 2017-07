Mauricio Jürgensen recomienda

Libros

No me había pasado hace años, o quizás no me había pasado nunca. Pero se me ha declarado una obsesión por un autor y una obra en particular: Mi lucha, de Karl Ove Knausgård. Llegué por curiosidad y terminé atrapado en historias y voces con las que de alguna manera –quizás más de lo que quisiera– me he sentido profundamente identificado. La masculinidad, la infancia fallida, la figura del padre, el amor por la música, la construcción de la personalidad. En fin. Hoy estoy a la espera del quinto volumen, Tiene que llover, y confieso alto nivel de ansiedad.

Discos

No es precisamente un descubrimiento, pero en las últimas semanas he estado escuchando mucho los dos primeros discos de Los Blops que –por fin– acaban de ser reeditados en vinilo. Los he vuelto a repasar en un contexto distinto, con mis hijos en casa, mientras se cocina y respondes preguntas geniales de un niño de tres años y medio y se oscurece más temprano y de fondo suenan estas joyas naturalistas y reflexivas como Esencialmente así no más y la primera versión, con ese final abrupto, de Los momentos. Para mí no sólo son discos obligados por lo histórico o lo enciclopédico: principalmente lo son porque sugieren una identidad y una vieja dulzura, por decirlo de algún modo, que hoy escasean en la música chilena.

Platos

Me declaro fanático de la comida chilena. Nada mejor que un plato de porotos granados o una cazuela. Mi mujer dice que difícilmente me puedo negar a una empanada si me la ofrecen, y tiene razón. Cuando me animo en la cocina –receta en mano, eso sí–, logro un convincente caldillo de congrio, por ejemplo. Este invierno, sin embargo, lo hemos pasado entre pizzas de masa delgada (nada con piña o carne molida o algún otro invento lamentable encima) y cualquiera de las cepas de Max Reserva, de Errázuriz, lejos mi viña favorita.

Series

Mis salidas recientes al cine no han sido muy estimulantes (desde Los Pitufos hasta Una cigüeña en apuros), pero me he desquitado viendo series impecables. Particularmente, dos: Fargo y True detective que deben ser de lo mejor que he visto en el último tiempo. De Netflix, también les echo un ojo a House of Cards, Billions y Better Call Saul, pero la verdadera joya de ese catálogo, creo yo, es River con el gran Stellan Skarsgård y ese final emocionante con I love to love (but my baby loves to dance). Los que la vieron, saben a qué me refiero.

Viaje

Ha sido una época más bien escasa de millas por la paternidad y otros asuntos. Pero desde hace un par de años arrendamos casa en Teupa, cerca de Chonchi, en Chiloé, y se ha convertido en una suerte de refugio de verano. Es un sector muy específico que da hacia el mar interior de la isla y que afortunadamente es de los pocos que no tiene el mar “sembrado”. Playas vírgenes, perros, chanchos y ovejas que se te acercan y un cementerio precioso completan el paisaje.

Hobbie

He vuelto a tocar la guitarra, práctica que tenía medio abandonada. Y he estado sacando boleros y valses peruanos, metiéndome en un mundo nuevo de acordes y punteos de alta complejidad. También la ocupo para entretención familiar sacando los temas de Patrulla canina o de Jorge el curioso, dos de los favoritos de mi hijo Tomás. Hace algunas semanas estuve sacando canciones de Chris Cornell, pérdida sensible de uno de mis héroes de juventud y ahí, quizás con una copa de vino, se suma mi mujer y terminamos teniendo uno de esos momentos musicales de este invierno tan rico y casero.