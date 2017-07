Dos nuevos libros de Harry Potter llegarán en octubre

En 2017 se cumplieron 20 años desde que J.K. Rowling dio a conocer al mundo la historia de Harry Potter, el niño mago que sobrevivió frente a al que No Debe Ser Nombrado, la cual se fue construyendo en siete libros y ocho películas que hicieron que la saga se hiciera mundialmente conocida.

Ahora, para alegría de los fans, la editorial Bloomsbury publicará dos nuevos libros llamados Harry Potter: A History of Magic, The Book of the Exhibition (Harry Potter: una historia de magia, el libro de la exhibición) y Harry Potter, A Journey Through a History of Magic (Harry Potter, un viaje a través de una historia de magia).

Ambos libros relatarán historias del universo de Harry Potter y el origen de algunos hechizos, criaturas mágicas, magos y brujas, incluyendo algunos de los personajes y profesores más populares de la saga de libros principal.

No está claro qué tan grande fue la participación de J.K. Rowling en estos libros, pero sí podemos estar seguros de que entre el universo de Harry Potter sigue creciendo, entre nuevos libros, obras de teatro y películas como Fantastic Beasts.