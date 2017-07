Mira el video tras las cámaras de Star Wars: The Last Jedi

El D23 ha permitido dar un vistazo por el set de la octava película de la saga de Star Wars, en el cual se aprecia a parte del reparto de esta nueva cinta con el equipo de producción.

En el video se aprecian dferentes escenas que podrían ser pequeños spoilers de lo que será la película, con nuevos personajes y locaciones, y con Carrie Fisher diciéndonos que Star Wars “trata sobre la familia. Y eso es lo que la hace tan poderosa”.

También se reveló la sinopsis oficial de la película:

"Star Wars: The Last Jedi: la saga Skywalker continua mientras los héroes de Star Wars: The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una épica aventura que desvela los misterios más antiguos de La Fuerza y muy impactantes revelaciones del pasado".