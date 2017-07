Netflix dio a conocer la fecha de estreno de Stranger Things 2

Hits: 6

En 2016, Netflix nos sorprendió con una serie ambientada en los 80' sobre un grupo de niños y adultos que debieron enfrentarse a un mundo paralelo para buscar a Will Byers, quien había sido llevado por un monstruo, a quien llamaron Demogorgon, junto a la ayuda de Eleven, una niña con poderes sobrenaturales. Después del éxito de la historia, este año se estrenará la segunda temporada.

No será en Halloween, pero sí cerca, ya que la serie se estrenará el viernes 27 de octubre. Se ambientará en 1984 y se centrará en lo que deberán vivir los ciudadanos de Hawkins luego de haber conocido los horrores del Upside Down y de que una nueva amenaza caerá sobre Will Byers y los demás.

Para acompañar el anuncio de la fecha de estreno, Netflix ha publicado un póster maravilloso de la serie en el que se ve la nueva bestia a la que tendrán que enfrentarse estos niños mejores amigos.