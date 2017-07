Lecciones de vida: Thomas Kimber

Por: Natalia Saavedra

Foto: Verónica Ortíz

“Estudié dos años Ingeniería Comercial, pero no me gustaba. Me fui a la Patagonia, donde mi mamá trabajaba como fotógrafa y trabajé en eso, pero también como garzón o en lo que salía. Ahí tuve el lujo de tener tiempo para pensar qué quería hacer.

Comencé con varios emprendimientos, uno de sandalias biodegradables y otro de anteojos: Karün, hechos con marcos de madera nativa, en un trabajo conjunto con las comunidades y los artesanos.

Entremedio, cuando en 2011 se quemaron las Torres del Paine, fundamos con un amigo Reforestemos Patagonia. Iba todo súper bien, pero a fines de 2012 caí en la clínica. Estuve más de una semana internado y el doctor me dijo que no podía tener 22 años y estar así de estresado...

