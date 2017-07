Game of Thrones revela nuevas imágenes de su séptima temporada

La nueva entrega de Game of Thrones consta de los penúltimos episodios de la exitosa ficción en los que los personajes principales se verán las caras por primera vez. Ahora, el blog de Making of Game of Thrones ha publicado dos nuevas imágenes de los futuros capítulos con Daenerys y Sansa Stark como protagonistas.

En la primera fotografía, La Madre de Dragones se acerca a su trono en Rocadragón. En la segunda, la joven Stark camina por Invernalia junto a Meñique. ¿Estará pensando en traicionar a su hermano Jon Snow?