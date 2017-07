Robert Downey Jr. habla sobre su posible salida del Universo Cinemático de Marvel

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó hace poco uno de los mayores temores de los fans del Universo Cinemático de Marvel: Vengadores: Infinity War supondrá la despedida de algunos de los personajes de la franquicia.

Capitán América/Steve Rogers (Chris Evans) junto con Iron Man/Tony Stark (Robert Downey Jr.) parecen ser los personajes que más papeletas tienen debido a su veteranía en el Universo Cinemático de Marvel y uno de ellos ha hablado recientemente sobre su posible salida de la franquicia.

Downey Jr. ha contado en el medio australiano News.com que seguirá dando vida a su personanje en Marvel Studios siempre que sea necesario y él esté comprometido con ello.

"Todo el mundo me dice que me sienta como un guante. Tengo que empezar de nuevo cada vez, pero empiezo desde una base muy sólida. Nunca he querido echarlo todo a perder a lo largo de las seis o siete películas que he hecho arruinándolas porque decidí ir y hacer otra más. Solo quiero colgar mi jersey antes de que sea demasiado embarazoso", concluye.

Lo cierto es que, tras confirmarse que Spider-Man: Homecoming 2 contará con otro superhéroe al lado de El Hombre Araña y no con Tony Stark de nuevo como mentor del joven Trepamuros, sonaron las alarmas sobre el posible abandono de Downey Jr. del Universo Cinemático de Marvel.