Conoce el bar temático de ‘Game of Thrones’ en EEUU

La séptima temporada de Game of Thrones está a solo algunas semanas de llegar a la televisión, y los fans están cada vez más entusiasmados, y ahora lo estarán más con este nuevo bar.

En Washington D.C. se abrieron las puertas de un bar inspirado enteramente en Game of Thrones y permanecerá abierto hasta el 27 de agosto, justo cuando termine la temporada número siete.

La idea fue diseñada por Ommegang Brewery and Drink Company, empresa especializada en cervezas artesanales y que ya tenía la experiencia de realizar bares temáticos como Stanger Things y Mario Bros.

Cada parte del bar tiene una temática; en una parte se puede observar una réplica del muro de rostros y en otra parte está una mesa medieval con los distintos estandartes y no podría faltar el mítico tono de espadas.

Y las bebidas especiales no podrían faltar, además de cerveza se consiguen “pócimas” como “Milk of the Poppy”, “Dothraquiri”, “The Lannisters Send Their Regards” y “The North Remembers”.