Lecciones de vida: Claudia Acuña

“Desde pequeña supe que quería hacer esto como carrera y como forma de vida. Tenía diez años cuando quise aprender una canción por primera vez. La profesora de castellano que dirigía el grupo folklórico fue una gran influencia. Hay maestros que te marcan, que se fijan en algún talento, y te dan ese voto de confianza y uno piensa ‘ah, quizás lo hago bien’.

Yo no venía de una familia de alcurnia o cultura musical y mis padres pensaban que ser abogado, doctor o profesora eran opciones más rentables; para ellos, la música sólo podía ser un hobbie. Era joven y no me preocupé si iba a ser millonaria o si iba a tener una buena pensión, simplemente seguí una vocación.

Cuando me fui a Nueva York yo iba muy polla, nunca había salido del país, y no hablaba casi nada de inglés. Pero tenía un hambre enorme de conocer la historia del jazz. En esos años vi muchos lados del ser humano, tanto la amabilidad, la compasión, como la maldad, las malas intenciones. Eso me abrió los ojos y comencé a perder esa cosa medio inocente con la que venía. Conocí a personas dispuestas a todo con tal de conseguir sus objetivos. Eso me chocó en un principio, pero también me ayudó a confirmar el tipo de vida que quería llevar y cómo me quería manejar. Hoy, al final de cada día, siento que puedo dormir en paz.

En Nueva York conocí ángeles y demonios. Aprendí a tener más cautela. Ahora huelo el peligro y he aprendido a leer las situaciones con mayor anticipación.

Siempre nadé contra la corriente, aún recuerdo las burlas que algunas personas me hicieron en Chile cuando me fui a EE.UU. ‘Qué se va a ir a cantar jazz a Nueva York, es como si un gringo nos viniera a cantar cueca’, se reían. No pretendía ser la nueva Ella Fitzgerald o Billie Holliday. Lo que quería aportar era la voz de Claudia Acuña y eso es algo que he logrado. Hoy se me reconoce por un estilo y una voz muy personal. Se me compara, y es un honor, con las grandes intérpretes.

Es importante hacer las cosas para evitar preguntarse luego qué hubiese pasado si no me hubiera atrevido. No tuve miedo, me la jugué y me tiré a la piscina con todo.

Mis últimas actuaciones con Quilapayún e Inti Illimani Histórico también han sido experiencias de aprendizaje. Tocar con parte de la historia de la música chilena ha sido una gran lección y un tremendo honor. Me llevo esos regalos en el corazón”.