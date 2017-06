Estación terminal

Por: Christian Ramírez

Oculta al interior de un cerrado bosque existe una enorme casa. Vista desde fuera no parece habitada, pero en su interior hay cuatro personas: Paul y Sarah, Travis –el hijo de ambos– y un abuelo muy enfermo; tanto, que un día al amanecer Paul destraba la puerta y, cargando al viejo en una carretilla, lo lleva a una ladera, pone una almohada sobre su cabeza, le da un tiro, le echa combustible y le prende fuego.

Es la fuertísima secuencia inicial de Viene de noche (It Comes at Night), uno de los filmes que encabeza la nueva oleada del cine de terror que no sólo está renovando el género en el siglo XXI, sino que lo ha dotado de una urgencia política y social que no había poseído en décadas (ver recuadro).

De hecho, lo que parece un crimen salvaje en realidad esconde un extremo gesto de piedad: el anciano es una más de las víctimas de un síndrome que ha devastado a la población y que ha obligado a los humanos a huir de las ciudades, evitando todo contacto con otros sobrevivientes y regresando a la especie a una suerte de estado de naturaleza. A la era del “todos contra todos”. No hay mayores explicaciones respecto a cómo ocurrió la catástrofe. El filme simplemente nos arroja frente a personajes que llevan tiempo atrapados por su entorno, expuestos a la posibilidad de que en cualquier momento alguien dé con la casona, toque a la puerta o intente derribarla.

Y claro, ese día llega. Un tipo joven y armado trata de entrar. Ataca. Es reducido. Ruega por su vida y por la de su mujer e hijo. Lo escuchan, deciden ayudarlo, los traen al hogar y entonces el espectador descubre que esta nueva familia es muy parecida a los dueños de casa, sólo que mucho más jóvenes. Por primera vez en mucho tiempo, hay empatía, diálogo y cierta dosis de alegría bajo ese techo; como si la llamita de la sociabilidad volviese a brillar muy tenue. Pero ¿por cuánto tiempo?

Dirigida con mano segura por Trey Edward Shults –joven realizador apadrinado por el legendario Terrence Malick y que debutó hace un par de años con la premiada Krisha (disponible en Netflix)–, It Comes at Night se separa de la previsible matriz apocalíptica explotada por tantas películas de estos días apelando a un mínimo de efectos especiales y sin gastar minutos de metraje en inventar adversarios de cartón piedra para sus personajes. Tampoco recurre a zombies, desastres naturales, invasiones extraterrestres u otra clase de excusas prefabricadas. En lugar de refugiarse en esas distracciones, apuesta por ponernos en una situación aún más extrema: la del sujeto obligado a defender a toda costa su soledad, su aislamiento; algo que asegura su supervivencia en el corto y el mediano plazo, pero que a la larga lo deshumaniza sin vuelta...

