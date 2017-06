La vida secreta de Baradit

Por: Marcelo Soto

Fotos: Verónica Ortíz

Jorge Baradit es un caso único en la literatura chilena reciente. Lo que autores conocidos logran vender en una vida –o en una década, si es un best seller–, él lo ha logrado en un par de años. Su Historia secreta de Chile, cuyo primer volumen apareció en 2015, se convirtió en fenómeno desde el primer día: sus editores pensaban que no vendería más de tres mil ejemplares, pero a la semana debieron doblar el tiraje. Y así una y otra vez.

Con un segundo tomo publicado en 2016, tan exitoso como el primero, otro que cerrará la trilogía en agosto –y un proyecto de lanzar un volumen similar pero de alcance continental el próximo año–, Baradit es el autor del momento. Su programa de TV, Chile secreto (que se transmite en Chilevisión y ya confirmó una segunda temporada), ha batido récords de audiencia. Sacando a relucir historias bizarras o poco conocidas, este escritor por casualidad, nacido en Valparaíso, ex músico de una banda punk y diseñador de larga trayectoria, ha despertado el interés de los lectores por revisar el pasado.

Pero no sólo eso. Su primera novela, Ygdrasil (2005), una mezcla imposible de ciencia ficción, mitología mapuche y tradición fantástica, de alguna manera abrió una llave que diversificó y amplió los mundos de la narrativa chilena. En Twitter marcó un hito cuando narró, como si fuera en tiempo real, lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973, al cumplirse 30 años del golpe. Causó tal impacto que lo entrevistaron en medios de Argentina, España y México.

Pese a la batahola que ha generado, el personaje Baradit es poco conocido. Suele ser agudo y polémico en redes sociales, pero en persona está lejos de eso: sencillo, amistoso, emotivo. Nos juntamos un miércoles de frío antártico en el Barrio Italia, donde ha pasado buena parte de su vida profesional. Acá trabaja, en la misma empresa desde hace más de dos décadas. Vive en Ñuñoa con su mujer, con la que comparten 12 años juntos, y un hijo de 10 llamado Gabriel.

Se podría decir que lleva una vida corriente –“somos una familia chilena bien constituida y feliz”, bromea–, pero como todas las vidas corrientes la suya tiene una singularidad única, extraña a su manera. Ésta es su historia, en sus propias palabras.

“Yo soy hijo de dos familias, una de clase media baja y otra pobre, en el Cerro Florida y en el Bellavista, en Valparaíso. Mi mamá era dueña de casa y mi papá trabajaba en una tienda de electrodomésticos, que ya no existe: se murieron todos esos comercios cuando llegaron Ripley, Falabella. Me crié en una casa chiquitita con poca plata. Después vivimos de allegados con mi abuela, porque mi papá se tuvo que ir del país. Con la crisis del 82 se fue al demonio la economía, mi familia había adquirido unas deudas y mi papá se fue a Italia, porque acá no había pega, a trabajar a una hacienda de ilegal, y mandaba plata.

Mis bisabuelos llegaron a Valparaíso de Sicilia, a principios de siglo, mi abuela se llamaba Italia Squadrito, ella tenía maquinitas para preparar fideos, raviolis, hacía la masa de las pizzas, y yo nunca las comí, porque les tenía fobia a las masas. No se enojaba, porque yo era el regalón y me preparaba puré con huevo, mientras el resto se zampaba unos tortellini. Hoy me cortaría las venas por probarlos. Baradit es de origen árabe: imagina una mesa con esas dos sangres, todos los domingos juntos en la casa de mi abuelo. Y tú salías al patio a mirar el mar, la escuadra de la Armada, y eran gritos, risas, toda la tarde. Y después la siesta”.

“Estudié en la Escuela III, República de Alemania, en la avenida Argentina. Era una especie de campo de concentración para cabros pobres, 45 alumnos en una sala, en una época donde los profesores todavía te podían pegar cachetadas, y era todo muy brusco, y donde además te tenías que formar todos los días. Al principio cantabas el himno nacional, entrabas marchando a la sala, había todo un rito muy milico para la época, muy germánico.

En la escuela tuve a Margarita Silva, una profe de las antiguas, que te marcan. Lo que importa no es que te enseñen a sumar, sino ciertos valores o conductas, como leer tranquilo, sin levantar la vista. Eso es educar realmente. El resto se aprende y va rápido. La Margarita sabía armonizar el cariño, el amor por sus alumnos con la disciplina súper rígida, esa mezcla que hoy día uno echa de menos en la educación, la educación de la disciplina. Sigo en contacto con ella hasta el día de hoy y me sigue tratando de niño, aunque tenga 48”.

“Luego quedé seleccionado en el colegio Rubén Castro, una especie de Instituto Nacional, donde se mezclaban niños pobres y ricos para recibir una educación experimental proporcionada por la UCV. Yo era un ratón de biblioteca despreciable. El más chico de mi curso, porque entré muy temprano: mi mamá no podía cuidarme porque tenía que trabajar. A los 12 años estaba en octavo, salí con 16 a la universidad.

Era como un monaguillo, muy católico, obediente, disciplinado, más bien solo y volcado a los libros. Me hacían mucho bullying: me daban golpes, me amarraban, empujones, cachetadas y tratos despectivos, porque era callado, mateo. Y los profes cometían el error de sacarte adelante y ponerte de ejemplo. Generabas mala onda.

Rafael Gumucio dijo que un colegio sin bullying es un fracaso escolar. Es como decir que todas las generaciones deberían pasar por una guerra para endurecerse. Me parece exagerado. Yo hubiera preferido no haber tenido bullying”.

“Toda mi vida ha sido la de un extranjero. Estoy en un lugar, pero siento que soy de otra parte. Mis lecturas fueron promiscuas, porque no venía de una casa con un fondo cultural importante. Había tres libros en mi casa: un almanaque del año 68, una biblia y una novela policial chilena (Qué sombra más larga tiene este gato, de René Vergara). Y no había más. Pero pasó una anécdota: mi papá era chófer, en los 70, del vicerrector de la UCV. Había un galpón que funcionaba como estacionamiento y donde también se guardaban los saldos de la Editorial Universitaria. Como yo leía mucho, mi papá de repente tomaba un libro cualquiera y me lo llevaba. Así leí, a los siete años, La caída del Imperio Romano, de Héctor Herrera Cajas; A horcajadas en la luz, de Arturo Aldunate Phillips, que era como el Carl Sagan chileno, antes de Carl Sagan; libros como Don Juan Tenorio, o el Altazor de Huidobro. Un día, mi papá me llevó un libro que decía en la contratapa algo sobre Edad Media y pensó que era sobre historia, pero eran trozos del Decameron, que en el fondo es pornografía medieval. ¡A los ocho años leyendo eso!

Tenía una mezcla de alta y baja cultura, muy demente. Sumado a una especie de interés muy particular por la religión. En algún momento, como a los 10 años, quise ser cura. Leía lo que fuera, poesía de Mallarmé, vanguardias del siglo XX, relatos de testigos de Jehová y todo esto mezclado con ciencia y tecnología, mitología griega, una ensalada que en el fondo te va construyendo un caos interior del que puede salir cualquier cosa. Y mucha historia también”.

“En general, no salíamos a ningún lado. El fin de semana mi mamá me pasaba 50 pesos, que te servían justo para bajar al plan y luego subir. Pasaba a buscar al Roberto Andrade al Cerro Alegre, después bajábamos a buscar al Pato Caracol a Cumming, después cruzábamos para ir a buscar a Av. Francia a El Topo, y cruzábamos Valparaíso hasta Barón para ir a buscar al Flaco Eric, y así se nos hacía tarde. Y ya casi había que irse. En el fondo nos hacíamos los lesos, porque no teníamos plata para ir a ningún lado. A veces el gran festín era comer un completo y la oferta con Coca-Cola. El resto era conversar caminando por Valparaíso, que era muy frío, áspero, no había nada de este simulacro que hay hoy día. Y se trataba de hablar de lo que fuera, de Lovecraft, de monstruos, de platillos voladores, de alienígenas ancestrales, de política, de mujeres, de Star Wars.

Íbamos al cine Imperio a ver rotativos, dos o tres películas seguidas: Indiana Jones, Tiburón, Alien. Porque eso es algo que tuvo nuestra generación: entre el 77 y el 85, prácticamente viste todas las cintas originales que se repiten como franquicias hasta el día de hoy. Ese gran momento del cine te lo viste entero en pantalla grande.

Soy de los que fui a ver a Los Prisioneros en un recital en Reñaca, en un sucucho cuando no habían sacado Muevan las industrias. Y ensayaron el tema El baile de los que sobran y no los pescó nadie. También fui al mítico recital de Sumo en la Quinta Vergara el 21 de febrero de 1987. Ese día se formaron muchas bandas entre los que estaban en el público. Luca Prodán entró absolutamente en Saturno al escenario, y dejó la escoba. Después me lo encontré en la calle Valparaíso. Estaba con Roberto Pettinato, comiendo hamburguesa con cerveza, y me senté al lado, y conversamos un rato, tiramos la talla. Al final le pedí a Luca que me firmara un autógrafo en un papel y todavía lo tengo: “Saludos de Luca Prodán”. Es uno de mis tesoros”...

