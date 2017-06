Avengers: Infinity War tendrá una escena con 32 superhéroes a la vez

Scarlett Johansson, quien da vida a Black Widow, mientras participaba en una entrevista en el programa nocturno The Late Show with Stephen Colbert, comentó a Colbert acerca de la magnitud del reparto de Infinity War, admitiendo que jamás había visto algo similar en una película.

Stephen Colbert: ¿Puedes decirme algo de la película que no te meta en problemas? Darnos un adelanto, algún detalle...

Scarlett Johansson: En realidad no, no puedo... Bueno, puedo decirte que en algún punto de la película hay 61 o 62 personajes de Marvel.

Colbert: ¿¡Qué!? ¿En una escena hay 62 personajes de Marvel?

Johansson: No, no, pero sí se que en una escena creo que hay 32 personajes de Marvel involucrados. Hay muchos, sí. Somos tantos que hay momentos en los que no se quién es un personaje y quién es un miembro del equipo de producción.

Ya se sabía que aparecerían unos 20 héroes, con Capitá América, Iron Man, Thor, Hulk, Hawkeye, Black Widow, Scarlet Witch, Visión, Spiderman, Black Panther, Doctor Strange, Nick Fury, Ant Man y los seis guardianes de la Galaxia. Solo queda esperar para conocer quiénes serán los otros casi 40 persones adicionales.