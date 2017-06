La hora del reboot

Por: Christian Ramírez

Para unos el punto de inflexión fue la muerte de Han Solo en Episodio VII, tan similar a la de Obi Wan Kenobi, en La Guerra de las Galaxias (1977).

Otros hablan de la resurrección de Mad Max, hace un par de años. También de la tercera Scarface, que llega la próxima temporada con Diego Luna repitiendo el rol de Al Pacino. Del fracasado regreso de Tarzán y Los cazafantasmas, en 2016; de la recientemente estrenada La Bella y la Bestia hecha con actores a partir de la versión animada, o una enésima reaparición de La momia, esta vez con Tom Cruise… Podríamos seguir enumerando títulos hasta el final de la nota, pero el punto ya está claro: estamos en plena era de retornos y revivals, y esto ya no lo para nadie.

Lo que hasta hace poco era una tendencia de la industria audiovisual –vender la misma cosa dos veces y más– hoy se ha convertido en regla obligada frente a un escenario de producción con costos crecientes, agresiva competencia por parte de las compañías de streaming y metas de recaudación que en el caso de los blockbusters se encumbran por los mil millones de dólares.

¿Vieron la nueva Alien o la quinta parte de los Piratas del Caribe? ¿No sintieron que les estaban contando una historia repetida?

Ridley Scott filmó las persecuciones y asesinatos al interior de la nave espacial Covenant de una forma muy parecida a lo ocurrido dentro del Nostromo, en la primera cinta con Sigourney Weaver. Y en cuanto al capitán Jack Sparrow (Johnny Depp), éste de nuevo figura apadrinando a una pareja de jóvenes amantes, tal como en el primer filme de la saga –estrenado en 2003–, sólo que esta vez incluye al hijo de Orlando Bloom y Keira Knightley, los enamorados de la cinta original. En ambos casos se estaría buscando encantar a una nueva generación, lo que se entiende en el caso de Alien –estrenada allá por 1979–, pero no hace mucho sentido con los Piratas, una serie que todavía no celebra sus 15 años de vida. Es evidente que hay más cosas en juego que la simple renovación de públicos, pero ¿qué es?

La respuesta se resume en una palabra: Reboot.

Cuentos prefabricados

Es cierto que hay incontables maneras de narrar una historia. Pero las historias que generan ríos de dinero -las que de verdad te hacen millonario- son sólo un puñado, y en 120 años de cine Hollywood se ha aferrado a ellas sin descanso.

¿Un ejemplo? El relato de amor imposible: chico conoce a chica, pero la vida los separa sin remedio. Eso funciona tanto para clásicos como Casablanca y Lo que el viento se llevó como para la pasión que Tom Hanks y Meg Ryan sienten en Sleepless in Seattle, o el sufrido romance entre los vampiros adolescentes de la saga Crepúsculo. ¿Otro argumento infalible? El extraño que llega para quebrar y luego restaurar el orden: ahí caben desde Clint Eastwood a Charles Bronson, pasando por Rambo, Django y Kill Bill. ¿Uno más? Un favorito de este nuevo siglo: las historias de “elegidos”. Un tipo que llega al mundo para cambiarlo. Puede ser un visionario, un noble o un iluminado; puede llamarse Luke Skywalker (Star Wars), Neo (The Matrix), Harry Potter, Superman, Doctor Strange o Bilbo Baggins (El Hobbit), no importa: sabemos que él y nadie más que él podrá transformar este mundo. Y así conseguir que su película -y el estudio que la produce- recaude billones. Porque, aunque la gente va al cine sabiendo de antemano cómo acabará el cuento, quién vive o muere, quién gana o pierde, de todos modos compra su entrada. Feliz. Así funciona este negocio.

O así funcionaba.

Hasta mediados de la década pasada, las gerencias de los estudios enfrentaban la continua demanda por esa clase de historias armándose hasta los dientes con franquicias que explotaban por capítulos –la saga Harry Potter, de Warner Bros. aún es el mejor ejemplo al respecto–; pero hace unos nueve años, Marvel propuso una estrategia más agresiva: aprovechar su enorme catálogo de superhéroes para ir creando paso a paso un árbol de franquicias, una suerte de universo cinematográfico, donde cada personaje, y su respectiva serie de filmes, estuviera ligado con los otros. Eso serviría para solventar el altísimo costo promedio de cada película (alrededor de 250 millones de dólares por episodio, más unos 200 en gastos de marketing) y la cada vez más extensa fase de post producción (donde se agregan los efectos especiales), repartiendo de este modo el riesgo en varios productos en vez de ponerlo en uno solo. Era una apuesta compleja, pero la compañía la ejecutó a la perfección. Tan bien, de hecho, que fue adquirida por Disney, mientras sus competidores -Warner, Sony y Paramount- casi se fueron a la quiebra tratando de replicar en un par de años un modelo que se fue gestando en casi diez. Era urgente buscar una tabla de salvación...

