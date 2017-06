Game of Thrones se convertirá en un curso de Harvard

La Universidad de Harvard ofrecerá un curso llamado "The Real Game of Thrones: From Modern Myths to Medieval Models (El Verdadero Juego de Tronos: De los Mitos Modernos a los Modelos Medievales)".

“The Real Game of Thrones” tendrá 100 niveles. El curso se basará en el interés y conocimiento de los estudiantes acerca de la serie siendo aplicado a las ciencias sociales y humanidades.

Los profesores de Harvard analizarán el folclor y mitología de la serie de HBO basada en la literatura de George R.R. Martin y revisará cómo impacta en la conducta humana y profundizará en los conceptos del bien y el mal según nuestra sociedad contemporánea. Literatura, religión y leyendas servirán como espectro de estudio.