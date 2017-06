Personajes de Marvel celebran el éxito de Wonder Woman

Wonder Woman, la nueva película del Universo Cinematográfico de DC ha sido todo un éxito, y ha recibido buenas críticas de prácticamente todo el público que ha ido a verla, incluyendo quienes podrían ser sus "rivales", los actores, directores y guionistas de Marvel.

Aunque siempre se habla de la competencia entre el UCM y DC, lo cierto es algunos de quienes componen la franquicia de Marvel han querido mostrar su apoyo a al película de la Mujer Maravilla.

Chris Evans, AKA Capitán América "¡Guau! Muchas felicidades a Wonder Woman"

Mark Ruffalo, AKA Bruce Banner AKA Hulk "¡Sí! Wonder Woman destroza la taquilla con el mejor estreno de una directora"

I'm so excited to see Wonder Woman, it's getting such good reviews and feels like it will be a milestone for female led blockbusters! #woo — Karen Gillan (@karengillan) 2 de junio de 2017

Karen Gillan AKA Nebula "Estoy tan emocionada por ver Wonder Woman, está teniendo tan buenas críticas ¡y parece que será un peldaño más para los 'blockbusters' protagonizados por mujeres!"

Well, my two boys now like Wonder Woman better than Thor. Thanks a lot, @geoffjohns — christopher yost (@yost) 4 de junio de 2017

Christopher Yost, guionista de Thor El mundo oscuro y Thor: Ragnarok "Bueno, ahora a mis dos hijos les gusta más Wonder Woman que Thor. Muchas gracias, Geoff Johns"

The good reviews of #wonderwoman are making my heart sing. I can't wait to see this movie!! — Nicole Perlman (@Uncannygirl) 1 de junio de 2017

Nicole Perlman, guionista de Captain Marvel "Las buenas críticas de Wonder Woman están haciendo cantar a mi corazón. ¡No puedo esperar a ver la película!".