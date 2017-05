Lo bueno, lo malo y lo feo de la Comic Con 2017

Entre el 26 y 28 de mayo se celebró la séptima versión de la Comic Con Chile en Espacio Riesco, donde miles de fanáticos se juntan para disfrutar de los diferentes stand de artistas, series, cómics y películas.

Este año, la estrella estelar fue, por lejos, Millie Bobby Brown, la joven actriz que da vida a Eleven en Stranger Things, la serie sensación de 2016. Además, estuvo Laurie Holden, una de las protagonistas de The Walking Dead; Pablo Hildago, encargado de contenidos de Lucas Films y muchos invitados más.

Sin embargo, no todo fue color de rosas, y por eso te presentamos lo bueno, lo malo y lo feo de esta Comic Con (según mi versión, claro) y una serie de fotos que retratan un poco lo que fue esta convención y los cosplayer que participaron en ella.

Lo Bueno

Una de las mejores cosas de la Comic Con es que gracias a los cosplayers, tienes la ilusión de estar de verdad junto al personaje que representan, y te sacas fotos y eres feliz. Además, los cosplayers de un mismo tema, se encuentran y, sin conocerse, se juntan y hacen pequeños sketches para los fanáticos.

De verdad, gracias a los cosplayers por invertir tiempo y dinero en hacer que sus trajes sean lo más parecidos a los personajes que representan. Sepan que a muchos nos hacen muy feliz.

En cuanto a lo que nos ofrecía la Comic Con, había varios stand en los que podíamos tener pequeñas experiencia como levantar el martillo de Thor (aunque estaba quebrado, así que no éramos dignos), sacarse una foto con la muñeca de Anabbelle que se usó en la película (no la endemoniada de verdad, por suerte), entrar al mundo de The Walking Dead con zombies y todo, entre otros varios.

Los artistas nacionales que tenían sus stand mostrando y vendiendo sus productos eran de primer nivel. Dibujos, caricaturas, cómics, figuras, muñecas, todo era hermoso y made in Chile.

Si bien hubo unas 50 mil personas que asistieron a la convención, los espacios eran bastante amplios, y el patio de comidas y zona de descanso estaban afuera, lo que mejoró en muchas formas la experiencia. Además, el escenario estaba atrás, con un gran espacio para todos los quisieran ver qué pasaba por ahí. Y la Zona Gamer también estaba en otro recinto con espacios amplios, y el lugar para ver los paneles y películas con los invitados también era amplio, así que en el tema de espacios, todo bien.

Lo malo

Sin embargo, a pesar de los amplios espacios, había momentos en que había mucha gente y hacía calor y estábamos un poco apretados caminando entre los pasillos. Había veces en que el sonido de lo que pasaba en el escenario era muy fuerte, y la voz de la presentadora taladraba un poco los oídos (no es culpa de ella, pero creo que gritaba y eso no es necesario si tienes un micrófono).

En el patio de comidas, algunas de las cajeras tenían una actitud desagradable que se sentía peor después de haber esperado como media hora en la fila para comer algo.

Igual faltó un lugar con lockers o algo para guardar ropa y maletas (porque los cosplayers llevan toda su magia dentro de una maleta, y es molesto estarla acarreando durante todo el día por todo el recinto).

Y las filas para casi cualquier cosa eran eternas. Por ejemplo, para entrar a la Zona de Zombies (Con zombies, Negan y Lucille incluídos) para hacer un video corto donde los no muertos te persiguen, había que hacer una fila de UNA HORA O MÁS. Y yo me rpeguntaba, cómo puede ser que se demore tanto en hacer un video de siete segundos. Cuando fue mi turno, se demoraron como dos minutos en todo, así que no entiendo lo lenta de la fila. Pero bueno, eso no es culpa de la organización, pero para la otra, un poco más de velocidad no estaría mal...

Se supone que había varias sorpresas con Millie Bobby Brown, pero lamentablemente la joven de 13 años tuvo que suspender sus actividades del día sábado, pero se entiende porque, siendo tan joven, ya había visitado dos países en pocos días y claramente la chica estaba cansada. El domingo fue su panel, y ahí estuvo...

Lo feo

Para ir al panel de Millie Bobby Brown (algo que prácticamente todos queríamos ver) avisaron en último momento que iban a entregar unas pulseras para entrar a las 15:00 horas, pero cuando a esa hora se iba a la fila (que era larguísima) ¡No quedaban pulseras! ¿Qué pasó ahí? Lo peor es que para entrar a los paneles está todo tampado. O sea ya, todo bien en que haya un cupo, pero también podrían dejar las cortinas abiertas para que podamos ver desde afuera lo que se está haciendo, y por último ver desde lejos a los invitados. Así que nos quedamos sin verle ni la nariz a Eleven.

En fin, quitando lo último, igual fue una buena experiencia, hay buenas tiendas con algunas ofertas y cosas bien interesantes. Y muchos, muchos cosplays. Te dejamos con algunas fotos del evento y un enlace para que veas otras más.

Puedes revisar más fotos haciendo CLICK AQUÍ.