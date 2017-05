Estrellas del cómic, el cine y la televisión llegan a la Comic Con Chile

Mientras el encargado de contenidos online de Lucas Films, Pablo Hidalgo, ya se encuentra en Chile, Laurie Holden llegó este jueves a Santiago. El avión que trae a Millie Bobby Brown, por su parte, arribará a nuestro país el sábado a primer ahora.

Los tres participarán en la Comic Con Chile 2017, que se realizará los días 26, 27 y 28 de mayo en Espacio Riesco. Con una inversión que supera los 2.100 millones de pesos y una planificación que busca ampliar su público objetivo, la convención espera ser la más importante de habla hispana de las realizadas en el continente americano.

Pero Comic Con tiene muchas más actividades. Entre jueves y viernes llegarán a Chile los ilustradores Dario Brizuela, Carlos Valenzuela y Bart Sears. Este último ha trabajado para Marvel, DC Comics, Image Comics, Dark Horse Comics, Valiant Comics.

Además, los cosplayer Ángela Bermudez y Amie Lynn avivarán a los fanáticos que se caracterizarán de sus personajes favoritos del animé, el cómic, el cine y la televisión, y que participarán del Tercer Campeonato Internacional de Cosplay que escogerá al ganador de la jornada el domingo.

Y la oferta de Comic Con continua y se amplía: para los más pequeños, el viernes 31 Minutos estrenará en Chile su último show “Tremendo Tulio Tour”. Para los Gamers habrá una Zona especialmente para ellos, con los juegos Street Fighter V, Tekken Tag Tournament 2, The King of Fighters XIV, Injustice 2, FIFA 17, Call of Duty: Infinite Warfare y League of Legends.

Todas las actividades podrán ser vistas por el público en persona, visitando el evento los días 26, 27 y 28 en Espacio Riesgo, o a través de la señal streaming de Movistar, transmisión que estará conducida por Vale Ortega y Juan Andrés Salfate.