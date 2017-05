El fenómeno de Carlos Ruiz Safón

Por: Francisco Ortega

Un hombre de unos cincuenta años se acerca por detrás de donde estoy sentado y se queda mirando a mi entrevistado. Me fijo que lleva en la mano el último libro de Haruki Murakami, la colección de relatos De qué hablo cuando hablo de escribir. Cuando se gira lo reconozco, es un personaje del acontecer político chileno. Confieso que no recuerdo su nombre.

-Perdón. ¿Carlos Ruiz Safón? –le pregunta a mi entrevistado, interrumpiendo la conversación que habíamos iniciado hace media hora. Detengo la grabación.

-Sí –responde el autor español más traducido y exitoso después de Miguel de Cervantes, con iguales dosis de sencillez y timidez.

-Un gusto, soy fan suyo, desde La sombra del viento –y luego se presenta–, Pablo Veloso, secretario del Partido Socialista, bienvenido a Chile. –Y le entrega una tarjeta de presentación. Ahora sé bien de quién se trata–. ¿Hasta cuándo se queda en Chile?

-Hasta mañana –contesta Ruiz Safón–, luego viajo a la Feria del Libro de Buenos Aires.

-Un gusto –Veloso me mira–, no los interrumpo más. –Luego se aparta sentándose al fondo del bar-restaurante del hotel Sheraton. Me fijo que antes de pedir un café, hace un llamado, quizás para contarle a alguien que conoció a uno de sus escritores favoritos.

-¿Te pasa a menudo? –regreso a la entrevista, volviendo a presionar “Rec”, en las notas de voz del iPhone.

-Mucho –sostiene el escritor, dándole un nuevo trago a su vaso de Coca-Cola con mucho hielo–. Uno nunca termina de acostumbrarse a que lo reconozcan y lo saluden así, de la nada. Me da un poco de pudor.

-¿Aún?

-Si, aún…

-A pesar de que en una entrevista dijiste que los escritores eran las criaturas más vanidosas que existían.

-Hombre, la vanidad no tiene mucho que ver con el pudor… –vuelve a tomar un trago de Coca-Cola.

Carlos Ruiz Safón es escritor y guionista, nacido hace 54 años en Barcelona. Y este dato es muy importante, ya que su obra literaria es una gran declaración de amor a su ciudad de origen. Tras años trabajando como guionista para cine y TV en Hollywood y mantener una promisoria carrera como autor de novelas juveniles, su vida dio un giro completo en 2001 cuando apareció La sombra del viento (Planeta), el primer tomo de la tetralogía de El cementerio de los libros olvidados, la novela en nuestro idioma más exitosa y leída de los últimos cuarenta años. Un relato de aventuras, romance y fantasmas de todo tipo que ha sido traducido a 36 idiomas diferentes, vendiendo más de diez millones de ejemplares alrededor del mundo. Y si estas cifras parecen extraordinarias, no menor es la cantidad de premios literarios que Ruiz Safón ha acumulado en estos años, 19 en total, incluyendo un segundo lugar en 2006 en el prestigioso British Book Awards.

-¿Significativo?

-Sí, bonito también. ¿Pero sabes cuál es mi galardón preferido, que ni siquiera es un galardón? –se ríe–. La columna que me dedicó Stephen King en su página quincenal en la revista Entertainment Weekly, donde escribió que La sombra del viento era el mejor libro que había leído en 2003. Recorté la página y la enmarqué colgándola en una pared de mi estudio…

-¿Stephen King es tu autor favorito?

-Inmediatamente debajo de Charles Dickens, que es mi predilecto de la vida.

-Interesante, porque de alguna manera tu obra es como una mezcla entre Dickens y King. Los cuatro libros de la saga se leen como una mezcla entre lo mejor de la literatura de aventuras decimonónica, sobre todo lo urbano, que es lo que destacaba a Dickens sobre sus contemporáneos, con la forma y estructura más actual de King, la forma como el norteamericano resucita los fantasmas y los hace parte de nuestros presente.

-Es que de alguna manera eso soy como lector, tomo partes del pasado y el presente… de Dickens y King.

Ruiz Safón está de paso en Chile. Haciendo prensa, además de una conversación con lectores del diario El Mercurio y un encuentro con libreros de Santiago, con motivo del lanzamiento de su último libro, cierre de la tetralogía, El laberinto de los espíritus (Planeta) aparecido a fines del año pasado. Han sido tres días de agenda tan apretada que se ha visto imposibilitado de realizar una de sus costumbres más queridas, conocer las librerías de la ciudad. En 24 horas tomará un avión para su actividad más importante en la región, al cierre de la Feria del Libro de Buenos Aires.

-En Buenos Aires te desquitas.

-Si es que acaso también tengo tiempo –vuelve a beber su Coca-Cola...

