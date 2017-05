Lecciones de vida: Marcelo Guital, fundador de Benedictino

Por: Natalia Saavedra

Foto: Verónica Ortiz

“Yo antes de vender mi negocio de aguas Benedictino a la Coca-Cola me equivoqué, y me equivoqué mucho. Trabajé vendiendo de todo, hasta motos, y gané plata, pero lo perdí todo porque no lo supe administrar. Tenía un Dicom de 400 millones de pesos y me quitaron la casa. Estaba quebrado.

Pero aprendí. Mis amigos Rodrigo González e Iván Rodríguez me dieron una mano y junto a ellos surgió la oportunidad de crear Benedictino. Ahí empezó a cambiar la historia. En 2007 vendimos la marca a Coca-Cola.

No fue suerte, habíamos trabajado duro creando un negocio que no existía. En Chile, hace más de diez años tomar agua era para la gente que estaba enferma de la guata; nosotros despertamos la categoría y después muchas otras marcas se sumaron al boom.

El emprendedor que cree que va a tener tiempo libre está equivocado. Hay que quemarse las pestañas trabajando para ser exitoso. Si a los 20 años tu meta es levantarte tarde, estás mal enfocado, y a los 50 lo único que vas a lograr es estar al tres y al cuatro.

El concepto está mal entendido: ser emprendedor no se trata de pensar en ganar plata, sino de hacer algo que te apasiona, sea eso pasear perros o ser un disruptivo en cualquier área.

Mientras tanto armé Guital & Partners. Ahí me cabeceo en cómo sacarles valor a las empresas porque veo que todos los emprendedores tienen los mismos problemas: consiguen tres millones de dólares, se los gastan en cualquier cosa, no tienen plan de negocios y no ponen foco. Tienen buenas ideas, pero cuando tú les preguntas cuánto venden, te dicen cero peso. Esos negocios no tienen futuro.

Hace tres meses, y después de trabajar cuatro años en la idea, volví al origen. Lanzamos las Aguas Rizola. Yo mismo las vendo, no tengo problema. En tres meses ya están en los supermercados y los mejores restaurantes del país. Son sustentables, ecológicas y diferentes a todo lo que hay en el mercado. Obvio que tienen un secreto: cuando Coca-Cola me compró Benedictino sólo compró la marca, no la fórmula. Ésa sigue siendo mía”.