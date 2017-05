Contradicciones de guerra

Por: Juan José Richards

Hasta ahora Netflix, el gigante del entretenimento vía streaming, había producido series originales como House of Cards, Orange Is The New Black y The Crown con excelentes resultados: no por nada la compañía está avaluada en 60 mil millones de dólares. Pero para su vigésimo aniversario –sí, Netflix lleva dos décadas en el mercado–, decidieron competir directamente con Hollywood, producir una película y hacerlo a lo grande. Para esto concesionaron un proyecto que ya estaba en marcha pero con problemas de financiamiento.

Era una cinta basada en el brutal libro The Operators (2012), del periodista Michael Hastings, que relata los pormenores de un grupo de soldados norteamericanos enviados el 2009 por Obama a Afganistán. Brad Pitt estaba comprometido para el rol protagónico e inmediatamente después de que Netflix asumiera los costos de producción y distribución, el proyecto fichó a los notables John Magaro (Carol) y Emory Cohen (The OA) junto a consagrados como Ben Kingsley y Tilda Swinton. La producción comenzó el 2015 y acaba de ser estrenada en Netflix.

War Machine (2017) tiene todos los ingredientes para convertirse en una película que dará que hablar, principalmente porque llega en el momento preciso: expone los hilos con que se mueven la política y el poder militar del gobierno norteamericano a través de las ambiciones personales de un demencial personaje principal. Un narrador en off nos va presentando de forma amigable –pero afilada– a su protagonista, el general Glen McMahon, interpretado por Brad Pitt.

McMahon está inspirado en el general Stanley A. McChrystal, un estratega que saltó a la fama al liderar las fuerzas de la OTAN en Afganistán el 2009 y que luego fue destituido por polémicas declaraciones a la revista Rolling Stone. Pitt encarna de forma satírica a esta verdadera máquina de guerra: vemos a un hombre mayor pero determinado. McMahon es duro y obsesivo. Tiene una rigurosa metodología de trabajo que depende de un estrecho (y ambiguo) vínculo con los hombres a los que dirige.

La película nos muestra las ambiciones de un militar trastornado e intransigente, pero también expone lo que generalmente no vemos sobre la guerra: el aburrimiento, las dudas, el miedo. Más que el campo de batalla vemos las horas muertas, las envidias, los juegos de poder. Vemos a un general que no sabe enchufar un cable USB, pero que sí cree que puede reducir a los talibanes en tierra enemiga. Vemos las redes y filiaciones que se tejen entre los soldados y sus superiores. Y rápidamente entendemos que este hombre desquiciado a cargo de las tropas norteamericanas en Kabul es sostenido únicamente por un grupo de hombres que lo veneran. Y ese equilibrio precario resulta muy atractivo.

War Machine oscila entre la sátira y el drama, y su responsable es el director David Michôd, quien antes estuvo detrás de las premiadas Animal Kingdom (2010) y The Rover (2014). En entrevista exclusiva con Capital, Michôd asegura que llevaba años buscando contar la historia de la guerra contemporánea. “Me interesaba narrar la locura de la guerra a través de los delirios de un militar de mediano-alto rango”, dice. Y para eso la novela de Hastings era perfecta...

Si eres suscriptor, continúa leyendo esta nota en el papel digital.

Si aún no lo eres, suscríbete AQUÍ.