De vuelta al cuarto rojo

Por: Christian Ramírez

Para el momento en que lean esto, toda la locura mediática en torno al regreso de Twin Peaks debería estar amainando después del estreno de las dos partes, el 21 de mayo pasado. O, quién sabe, quizás siga encendida al rojo vivo. En una era donde el término reboot –revivir en el mercado un material previamente existente– está a punto de volverse parte del lenguaje común; en una era donde todo “regresa”, desde Star Wars y Alien, hasta Mad Max y Blade Runner, la nueva temporada de la serie creada en 1990 por David Lynch y Mark Frost fue esperada por muchos con una intensa mezcla de ansiedad y devoción, salpicada con unas cuantas gotitas de paranoia.

Porque, hay que ser franco, nadie celebró con el mismo volumen el regreso de Dallas por TNT, en 2012. En rigor, el anuncio de que Twin Peaks regresaba fue un shock. Como si a fines de esta década y de un día para otro, HBO decidiera continuar la historia de Los Soprano, a veinte años de su debut: la clase de imposibles que rara vez se registra en el audiovisual y que sorprende –por lo arbitrario, por lo audaz– incluso a los fans más nostálgicos.

Pero claro, no sorprendió al propio David Lynch. En absoluto.

El cineasta, cuyo último trabajo para el cine era la laberíntica Inland Empire (2006), fue quien se tomó con más mesura el sorpresivo comunicado del canal Showtime, en octubre de 2014: el programa volvería con una nueva y única temporada, de nueve capítulos, todos dirigidos por él. Y la cosa no acababa ahí. Saldrían al aire a exactos 25 años del fin de la serie original, en junio del 91; tal como Laura Palmer anunció al Agente Cooper, en el episodio 29, el último capítulo: “I’ll see you again in 25 years”.

En realidad, les tomó unos cuantos meses más, porque en abril de 2015, Lynch se retiró brevemente de las negociaciones, presionando por mayor presupuesto y, cuando lo obtuvo, el compromiso ya no era filmar 9 sino 18 entregas, con por lo menos 200 personajes en escena. Y un detalle: a diferencia de la producción de los 90, donde Lynch sólo dirigió personalmente el piloto y cinco episodios, el control que él y su socio Mark Frost tendrían del producto ahora sería total. Para todos los efectos, se trataba de una sola gran narrativa –un gigantesco filme de 18 horas– que sería editado en partes iguales, todas con el mismo título: The Return. “La gente debería prepararse para ver una larga película. Así la veo yo”, explicó el director a principios de marzo.

Viniendo de quien viene, no es la clase de comentario que se toma a la ligera. El último en confesar una ambición similar fue el alemán Rainer W. Fassbinder en 1980, cuando convirtió la novela Berlin Alexanderplatz en una serie de TV de 15 horas, y ya en ese entonces muchos habían calificado a la empresa de locura; pero nada de eso pareció perturbar a Lynch, quien rodó sin parar desde septiembre de 2015 a abril de 2016, dejándose cerca de un año para editar el material. El único actor que tuvo acceso a leer todo el guión fue Kyle McLachlan, quien en su papel del agente Dale Cooper aún es el gran articulador de todas las tramas, que rescataban al menos a cuarenta miembros del elenco original. Algunos de los convocados murieron antes de ver su rol en pantalla (Miguel Ferrer, Warren Frost y Catherine Coulson, la legendaria “Mujer del tronco”); otros, como David Bowie, quisieron pero no alcanzaron a ponerse frente a las cámaras.

Laura Dern y Naomi Watts, largamente asociadas con Lynch, sorprendieron al confirmar que tenían un papel asignado; mientras que actores como Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Monica Bellucci, Amanda Seyfried y Michael Cera, y músicos como Eddie Vedder (Pearl Jam), Trent Reznor (Nine Inch Nails) y la cantante Sky Ferreira se integraron por primera vez a la troupé del director; como si éste estuviese configurando un gigantesco purgatorio donde hacer aguardar a toda clase de gente, antes de lanzarlos directo al infierno.

Porque en el fondo, de eso se trataba Twin Peaks, ¿no? De la larga espera a la que es sometido un mundo de personajes, que aguarda las llamas de un Juicio Final que nunca llega. Y de las formas en que esta espera acaban por atrapar tu imaginación.

Un inmenso mural

No todo es tan tremendista ni metafísico. Buena parte de lo que enganchó al público que devoró los primeros quince capítulos entre abril y noviembre de 1990 y que luego desechó los 14 siguientes, tenía que ver con la más clásica de las premisas: buscar al culpable de un asesinato en medio de una comunidad que por fuera luce pacífica y tradicional, pero donde bastaba rascar la superficie para ver emerger el misterio, la maldad, la pus.

Acaso eso resulta más evidente hoy para un espectador moderno, experto y fogueado en esto de consumir y digerir series, que para los curiosos que en su momento sintonizaron los capítulos que transmitía semanalmente el canal ABC en Estados Unidos –y el Canal 13, en Chile–. Para ellos, el enigma era uno sólo: saber quién diablos había matado a Laura Palmer.

Vista desde esa perspectiva, Twin Peaks no se diferencia mucho de culebrones familiares ochenteros tipo Dinastía o Falcon Crest. De hecho, ahí radicaba gran parte de lo adictivo que era verla por entregas y en TV abierta: las envidias y los rumores, los sospechosos y los culpables; los que sufrían, los que abusaban, los que enloquecían eran sorprendentemente similares. La diferencia radicaba en que la propia serie parecía estar consciente de ese desquiciado parentesco; lo homenajeaba en clave posmoderna, pero también lo explotaba y lo torcía sin piedad...

