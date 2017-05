Vanity Fair nos muestra parte del elenco de The Last Jedi

Aún faltan meses para el estreno de la nueva película de Star Wars, y lo poco que sabíamos lo habíamos visto en el tráiler que se liberó en abril. Pero no desesperen, porque Vanity Fair nos trae no una, sino ¡cuatro! portadas que nos dejan ver a los protagonistas de The Last Jedi y cómo lucirán en la nueva película.

Leia Organa, Poe Dameron, Finn, Captain Phasma, Kylo Ren, General Hux, Rey y Luke, son los que posan para cada una de las portadas. Además, también podemos ver a Rose, nuevo personaje para este universo que será interpretado por Kelly Marie Tran.

No se puede decir que haya muchas sorpresas entre los protagonistas, pero sí que hay algunos detalles interesantes entre los villanos. Gwendoline Christie (Captain Phasma) por fin se deja ver sin el casco de soldado de asalto, y el uniforme de Kylo Ren es ahora un poco más simple.