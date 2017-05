Errores históricos en películas, ¿son tan terribles?

Estos días se dio a conocer el (¿grave?) error histórico en el afiche de la película de Wonder Woman, en el cual la superheroína aparece levantando un tanque que oh no, Dios mío, ¡no! ¡Es de la Segunda Guerra Mundial! ¡Y ella pelea en la Primera Guerra! ¡Qué les pasa a todos!

Ahora en serio, ¿son realmente graves los errores históricos en películas fantásticas? Repasemos algunos de los errores de este tipo en otras películas, que hay muchos, pero solo comentaré cinco o si no esta opinión no terminaría nunca.

Empecemos con 300. En esta espectacular película donde todos sabíamos el final pero aún así estábamos impresionados con la valentía y arrojo de los espartanos (¡Au, au au!) que pelearon hasta el final, uno de los errores más claros fue el mostrar a los soldados semidesnudos, es decir, ¿quién va a pelear en calzoncillos y capa? Si no eres superman, no te la creo.

Gladiador, la ganadora del Oscar que nos emocionó con su ""Mi nombre es Máximo Décimo Meridio,Comandante de las Ejércitos del Norte, General de las Legiones Fénix, fiel servidor del verdadero Emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra", presenta a Cómodo como Asesino de Marco Aurelio, cuando tú y yo, querido lector, sabemos que no fue así, ¿verdad?

Corazón Valiente ¡Nunca fue corazón valiente! El verdadero William Wallace nunca tuvo ese apodo, sino que fue del rey de Escocia Roberto Bruce ¡Quien fue el verdadero héroe escocés!

En Pearl Harbor se da a entender que Japón no declaró la guerra al bueno de EEUU cuando en realidad sí lo hizo, y nunca se aclara que el verdadero hecho fue un error en las comunicaciones. ¡Y quién sabe si la historia de Danny y Evelyn sea real!

La guitarra Gibson ES-345 con la que Marty McFly hace su solo en Volver al Futuro, ambientado en 1955, no salió hasta 1958, o sea tres años después.

Todas estas películas —y muchas otras más— tienen errores históricos que podríamos considerar garrafales, pero aquí quiero dar mi humilde opinión, y es ¿por qué es tan importante que una historia DE FICCIÓN sea históricamente correcta? Porque en mi libro de historia nunca apareció una Mujer Maravilla peleando en la Primera Guerra. Quizás el error está en mi libro, quién sabe.

A lo que voy es que sí, quizás sean errores de tiempo o de vestimenta o de que un personaje no es como lo describe la historia, pero no debemos perder la visión de que son películas basadas en hechos reales o que toman algunas guerras o peleas y contextualizan ahí sus historias, no películas que nos quieren mostrar cómo fue exactamente un pedazo de la historia.

Y sí, quizás sea un error confundir un tanque con otro, o un corazón valiente con otro que no fue ni tan corazón ni tan valiente, pero cada uno cuenta la historia que quiere, y si yo quiero poner un auto que viaja en el tiempo, ¿por qué es un error poner una guitarra de tres años en el futuro? ¿cómo saben si no hay otros viajeros temporales que trajeron esa guitarra? Ahí quedaron.

Como habrán visto, personalmente no me afecta que haya algo históricamente correcto en las películas, porque son ficción. Además, muchas veces no me doy cuenta porque no soy experta en tanques o guitarras o de la historia de Escocia. Y si fuera experta en todo eso, aún así no arruinaría la película para mí, porque si quiero saber la historia real, para eso me leo unos cuantos libros de historia y fin. No voy al cine a ver Wonder Woman para saber qué tanques se usaron en la guerra.

Pero como esto es mi opinión, también quiero saber la de ustedes, mis queridos lectores. ¿Es tan grave para ti un error histórico? y lo más importante, ¿te das cuenta de inmediato de ese error o te enteras por la prensa? y si sabes que una película es históricamente incorrecta ¿la vas a ver igual? Ahí se las dejo.

Conversemos en los comentarios ;).