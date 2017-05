Críticos aseguran que Wonder Woman una de las mejores películas de DC

Aún faltan dos semanas para el estreno de Wonder Woman, y la prensa especializada ya vio la película en pases privados. Hoy, Warner Bros les ha eprmitido dar sus opiniones sin spoilers en las redes sociales, y todos están de acuerdo de que es fantástica.

Todo son buenas palabras: "fantástica", "emotiva", "divertida", "romántica", "entretenida"; elogios para Gal Gadot y también para Chris Pine, y para su química como pareja.

Esto es lo que la crítica ha dicho al salir del cine:

WONDER WOMAN is great. My favorite of the recent DC movies. It's fierce, funny, well-written and badass. @GalGadot owns it. Her lasso FTW pic.twitter.com/rQ0ufZxWXP — ErikDavis (@ErikDavis) 19 de mayo de 2017

WONDER WOMAN: Easily my favorite DCEU film. Has the humor and heart the franchise so desperately needs. Gadot and Pine are charming as hell. — Kate Erbland (@katerbland) 19 de mayo de 2017

Very pleased to report that #WonderWoman is the best DC movie since THE DARK KNIGHT. I'm already looking forward to seeing it again. — Silas Lesnick (@silaslesnick) 19 de mayo de 2017