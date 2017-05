Hackers le piden a Disney rescate por ‘Piratas del Caribe 5’

El máximo ejecutivo de Walt Disney Co., Bob Iger, dijo que hackers afirman haber robado una película no estrenada y amenazan con distribuirla por internet si no les pagan un rescate. La empresa lo rechazará.

Iger hizo los comentarios el lunes en una reunión con el personal de ABC antes de la presentación de la temporada para el otoño boreal de la cadena de televisión a los anunciantes este martes en Nueva York. Un portavoz de Disney declinó formular comentarios sobre la amenaza.

El supuesto intento de extorsión está ligado a una serie de delitos cibernéticos que está sacudiendo a varias industrias, desde los servicios financieros hasta la atención médica. La semana pasada, atacantes cibernéticos infectaron más de 200.000 computadores en todo el mundo con el llamado ransomware, que cifró sus archivos y exigió el pago de un rescate para liberar los datos.

La amenaza contra Disney es parecida a la que recibió el mes pasado Netflix Inc., cuando hackers robaron episodios sin estrenar de "Orange is the New Black", una exitosa serie de la compañía. Netflix se negó a pagar y un/a hacker (o varios/as) autodenominado/a TheDarkOverlord subió el material robado a Pirate Bay para que cualquier persona con un cliente torrent pudiera bajarlo.

Revise el artículo completo en Diario Financiero.