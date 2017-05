George R. R. Martin confirma que HBO está realizando spin off de Game of Thrones

En una nueva entrada en su blog, George R. R. Martin se encargó de clarificar el anuncio de HBO de que hay cinco posibles series en estudio para continuar su creación más conocida, Game of Thrones.

El escritor ha recalcado que ninguno de los personajes que los fans han conocido y conocerán en la serie aparecerá en alguno de los 'spin-off', ya que todos y cada uno de estas cinco series que HBO está desarrollando son precuelas de la actual serie.

Si bien anteriormente se anunció que el escritor estaba trabajando en tan solo dos de las precuelas que está desarrollando la cadena y está acreditado en ellas oficialmente como co-escritor, Martin está involucrado en todas. "He estado trabajando con los cuatro escritores.

Aunque muchos fans de las historias de Martin apostaron porque Cuentos de Dunk y Egg sería uno de los relatos del escritor en convertirse en 'spin-of' de Game of Thrones, el escritor lo ha negado, ya que como no ha terminado esa saga, no quiere que pase lo mismo que on GoT, donde la serie superó a los libros.

"Ninguna de estas series nuevas girará en torno a Game of Thrones en el sentido más tradicional. No estamos hablando de Joey o AfterMASH o Fraiser o Lou Grant en los que personajes de una serie continúan en otra", afirmó el escritor.