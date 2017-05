Nintendo estaría desarrollando un juego de Zelda para smartphones

Según The Wall Street Journal, The Legend Of Zelda ya está siendo desarrollado para Android y, por el tiempo que tardará en llegar a los dispositivos, parece que será un juego bastante elaborado.

El juego está siendo desarrollado entre Nintendo y DeNA, y teniendo en cuenta que Animal Crossing debería aparecer en el mercado móvil en la segunda mitad de año, a Zelda fácilmente lo podemos esperar para 2018.

El mes pasado, Tatsumi Kimishima, nuevo CEO de Nintendo, dio a conocer que la compañía está embarcada en la producción de al menos tres juegos móviles, hasta marzo de 2018. The Leyend of Zelda sería uno de esos títulos.

No se sabe ningún otro detalle, pero probablemente será un juego de pago y con estándares muy altos, sobre todo si tiene de hermano a Breath of the Wild, juego que ha puesto el listón muy alto.