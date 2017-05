Cine: el regreso de las bestias

El suegro blanco observa a su yerno negro, al cual acaba de conocer, y dice: “Hey, a todo esto, creo que Barack Obama es mi presidente preferido, por lejos”. “El mío también”, le contesta le contesta el otro y ninguno vuelve a hablar por largo rato.

Es un instante incómodo, pero dista de ser lo más desagradable que le reserva a su público Get Out, el filme de terror racial que hace unos meses se tomó por asalto la taquilla -costó 4.5 millones de dólares, recaudó 170- y fue tapado de elogios por la crítica estadounidense, que a fines de enero ya la estaba proclamando como la gran revelación del año.

Se trata de la clase de publicidad que cualquier película o director independiente mataría por tener y lo interesante es que por una vez no es exagerada. Get Out -estrenada en nuestra cartelera con el literal título de ¡Huye!- quizás dista de ser una obra maestra, pero posee de sobra algo que en éstas no abunda: la capacidad de sorprender apelando a la más clásica de las premisas. La del pez fuera del agua, a punto de ser puesto en el plato: Chris, un exitoso fotógrafo, se apresta a conocer a los blanquísimos y liberales padres de su novia Rose. Llevan saliendo cinco meses y ella aún no les ha contado que su novio es afroamericano, pero ¿quién se preocuparía de esta clase de cosas en la evolucionada América post-racial? De modo que Chris conoce casa, parientes y amigos de su nueva familia, y todo marcha perfecto, tan perfecto que cuando las máscaras caen y la cavernaria brutalidad se asoma ya es demasiado tarde para poder huir…

La metafóra no puede ser más directa. Get Out fue estrenada el pasado 24 de enero en el Festival de Sundance, ante una atónita audiencia que aún no se reponía de la ceremonia de ascenso al poder de Donald Trump, realizada en Washington sólo cinco días antes. De algún modo era -y, por el momento, es- la película perfecta para tiempos como estos, desgraciadamente no post raciales sino post Obama y peligrosdamente nacionalistas, cargados de tensión, incertidumbre y pulsiones disolutivas; instantes en los que un artista como Chris no necesariamente va en busca de ser abrazado por una comunidad de iguales, sino que probablemente tenga que evitar a toda costa ser linchado por ella, ya que esta parece haber convenido previamente en que el diferente, el indeseable, es él.

¿Hasta ese punto hemos llegado? ¿Hasta el extremo en que algo potencialmente tan desechable como una película de terror nos tenga que advertir del precipicio de ahí abajo?

En realidad, la cosa es al revés: en la medida que las monedas de cambio tradicionales del terror son la inquietud, la ansiedad y el miedo, él género siempre ha funcionado como certero barómetro de temores privados y sobre todo públicos. Es así como en las fauces de la amenaza atómica de fines de los 50, Hollywood se repletó de filmes de ovnis, peligros extraterrenos y tramas paranoides. El fenómeno volvió con el revival de la Guerra Fría, en plenos años 80 con el gobierno de Reagan, mientras las pantallas se inundaban de extremo a extremo con la sangre de las adolescentes víctimas de Jason, Freddy, Chucky y otras sagas slasher de la época. Quizás el mejor y más maduro ejemplo al respecto aún sean los filmes de “muertos vivientes” de George A. Romero: el espantoso control social aplicado por las fuerzas del orden en Night of the Living Dead (1968), era directo eco de los conflictos despertados durante la década del sesenta (derechos civiles, cambio generacional, Vietnam, activismo); los zombies que asediaban el mall de Dawn of the Dead (1979) eran retratados en la película como frustrados consumidores en masa, y el intrincado conjunto de túneles que escondían a los supervivientes de la raza humana en Day of the Dead (1985) semejaban claramente refugios antinucleares.

Antes que se convirtieran en otro artefacto desechable más del mundo pop, los zombies funcionaban como el dispositivo perfecto para efectuar periódicos del nivel de malestar en la cultura. Romero lo hacía desde la izquierda liberal, pero sus sucesores -sobre todo The Walking Dead- parecen estar apelando al herido orgullo y bienestar del blanco americano, a la primacía del individuo en vez del colectvo, y por supuesto -a juzgar por cómo se comportan Negan y su pandilla de sobrevivientes semana a semana, a defender el derecho de armarse hasta los dientes. No es casualidad que, durante la reciente campaña presidencial en Estados Unidos, los cortes comerciales de la serie transmitida por el canal Fox abundaran en avisos comprados por comités pro Trump. Como si fueran el uno para el otro.

En un contexto como éste, el alegato -en realidad, la advertencia- que Get Out hace suya, puede ser tan adecuada como oportunista, pero nadie podría quejarse de que está mal orquestada. Su director Jordan Peele ha dicho que aprovechó su larga experiencia en el humor (ver recuadro) para ir conduciendo o desviando la atención del público precisamente donde él la necesitaba, facilitando así que su fábula de la víctima inadvertida funcionara tanto para aquellos que gustan de consumir adrenalina desde su asiento, o para quienes creen que en el escenario actual es cada oveja y cada raza con su pareja, como para los que sienten que el camino para eliminar las diferencias comunitarias y sociales debe repasarse y rehacerse generación tras generación. No hay que comprarse una entrada para Get Out para darse cuenta que en estos días la capa que nos separa del estado de naturaleza hoy es bastante más delgada que en el pasado. Así, las desventuras del confiado Chris en medio de esa caterva de racistas no son síntoma de “lo mal que estamos”, pero sí el rebrote de algo que se creía controlado, hasta que la enfermedad -como suele ocurrir en las películas- se vuelve a desatar.

El ocupado señor Peele

Entre las muchas sorpresas deparadas por Get Out, una de las mayores es la identidad de su director, Jordan Peele. El tipo es ampliamente conocido en los medios, pero como parte de Key & Peele, el dúo humorístico que integra junto al actor Keegan-Michael Key con el que completó cinco temporadas de su serie para el canal Comedy Central y que hace exactamente un año lanzaba Keanu (2016), su primer largometraje como dupla. Ahora todo eso queda en suspenso: a Peele le llueven las entrevistas, los perfiles, las ofertas. Sobre Get Out, ha dicho que se trata de “un proyecto muy personal, pero en ningún caso autobiográfico”. Su nombre sonó como posible director de una versión con actores del clásico manga japonés, Akira; pero de momento quiere hacer una nueva película con donde los temas sociales estén al centro. ¿Otra de terror? Lo más probable es que no. No hay que repetirse.