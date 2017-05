Richard Ford: “Escribo sobre las cosas que más me asustan”

Richard Ford se está tomando las cosas con calma. Jugamos squash en el YMCA, que entrega una pincelada de la costa de Maine que llama su hogar. Golpeamos la pelota un poco para calentar y luego nos lanzamos. Me gana 9-2 en el primer juego antes de que comience a sufrir de visión irregular debido a las migrañas que ha tenido desde que era un adolescente.

El autor de la tetralogía de Frank Bascombe –empezando por El periodista deportivo, de 1986, pasando por El día de la independencia, ganadora del Premio Pulitzer de 1995, Acción de Gracias, de 2006 y hasta llegar a Francamente, Frank, de 2014– está siendo generoso cuando dice que estoy consiguiendo inclinar el juego.

Tiene 73 años y sus problemas musculares lo han mantenido fuera de las pistas durante los últimos seis meses. Pero él me pone a prueba –de una manera agradable– a pesar de que jugar contra alguien que ha pasado sólo 20 minutos en una cancha no puede ser muy divertido para un hombre que ha practicado el deporte durante cuatro décadas.

Ford tiene tres aficiones: squash, motocicletas y caza. Emergió en la escena literaria junto a los llamados “realistas sucios”, que incluyó a sus compinches Raymond Carver y Tobias Wolff. Guarda sus notas y manuscritos en su congelador, en caso de que la casa se queme. Es famoso por su prosa clara, a menudo exquisita, que lidia con los grandes temas de la vida, y por tener un genio explosivo.

Una vez en una fiesta le escupió a ColsonWhitehead –ganador del Pulitzer este año en ficción– después de que él escribió una reseña sobre Ford particularmente sarcástica. En otra oportunidad, él y su esposa Kristina, ambos ávidos cazadores, tomaron un libro de Alice Hoffman y le dispararon un par de agujeros; luego se lo enviaron a la autora. Todo eso después de que ella le diera a Ford una mala crítica. Pero el escritor dice que no es competitivo cuando se trata de squash.

“Nunca me ha parecido que ganar sea muy diferente de perder”, cuenta. “Quiero decir, no me gusta perder. Pero cuando me siento triunfante sobre ganar un punto, o un juego, siempre pienso: ‘Bueno, qué porquería, no significa mucho’. Afortunadamente, no gano así a menudo”.

La noche anterior, en el cercano ThistleInn, tuvimos una conversación de tres horas, en la que hablamos sobre la raza, la escritura, las recientes elecciones, el boxeo y su familia.

Su nuevo y breve libro de memorias, BetweenThem, consiste en dos ensayos escritos con 30 años de diferencia. El primero es sobre su madre, Edna, y lo escribió en 1986, cinco años después de su muerte. “Simplemente la eché de menos”, afirma. “Soy un escritor, así que todo lo que experimento lo manejo a través de la escritura”.

El segundo es acerca de su padre, Parker, y fue escrito en 2016, 56 años después de que murió de un ataque al corazón, cuando Ford tenía 16. “Me di cuenta de que había estado viviendo con los recuerdos de él y con su ausencia y sentí que... necesitaba ser escrito. Ésta es sólo una de las maneras en que la escritura imaginativa o de memorias puede funcionar, la que escribe hacia el interior de la pérdida. Al hacerlo así, de alguna forma la compensas”.

Parker era un vendedor y se casó con Edna en 1928. Pasaron los siguientes 15 años cruzando el sur profundo. “Vivían en la carretera y como no tenían hijos, no hacían otra cosas que divertirse”, dice Ford. “Una especie de vida nocturna”. Luego, en 1943, ella descubrió que estaba embarazada; su único hijo nació el año siguiente. “Vieron que eso iba a cambiar radicalmente sus vidas”, dice. Se establecieron en Jackson, Mississippi, “una ciudad intolerante, beata, devastada por la guerra civil”.

Su padre tuvo su primer ataque al corazón en 1948. Ford fue enviado a vivir con sus abuelos maternos en el hotel Little Rock, de 600 habitaciones, que su abuelo administraba. “Me convertí, mientras mi padre se desvanecía, en la criatura de mi abuelo”, dice. “No se puede decir que fuera un gran hombre, pero era un hombre atractivo... y le gustaban las mujeres y no era racista”, no poca cosa en los años 40 en Arkansas.

También era boxeador. Cuando Ford comenzó a ser golpeado en la escuela secundaria, su abuelo lo llevó al club de los muchachos para que entrenara. En 1996, Ford escribió un ensayo clásico de la revista The New Yorker, In theface, sobre las muchas personas a las que él golpeó –y los muchos que le han devuelto el favor.

¿Es más importante ser capaz de recibir un golpe o dar uno? “Es más importante no ser golpeado”, se ríe. “Yo no era muy bueno en eso, nunca fui bueno en eso, no soy lo suficientemente rápido. Tengo una típica actitud de boxeador ingenuo, es decir, voy a absorber lo que me haces para que pueda hacer lo que quiera contigo, bien, puede que sea una propuesta ganadora, pero, a largo plazo, no es buena”.

Su familia había sido forastera en Jackson, así que Ford también se formó de esa manera. A medida que se hacía mayor, su estilo de vida ambulante lo mantenía como un afuerino. Sus primeras dos novelas –Un trozo de mi corazón, de 1976, y La última oportunidad, de 1981, después de la cual dejó de escribir novelas y trabajó para una revista de deportes en Nueva York– fueron recibidas cálidamente pero poco leídas. Fue sólo en 1986 que tuvo su éxito con El periodista deportivo, que cuenta la historia de un novelista fracasado que escribe para una revista deportiva en Nueva York. “Lo que hace crecer la creatividad, al menos en parte, es esta fuerza de torsión entre ser un outsider, pero queriendo mucho entrar, y la orquestación para lograrlo es tu trabajo”, dice. “Tu trabajo es en cierto modo compensatorio de tus propias insuficiencias como persona, para crear por ti mismo un sentido de organización, de credibilidad, de plausibilidad”.

La mañana siguiente, durante el desayuno, Ford explica por qué renunció a un destilado particular. “El gin es la droga de peleas a puño para mí. La última vez que me pusieron tras las rejas, yo estaba en el fondo de un vaso de ginebra”. Había peleado en la calle con un vecino de Nueva Orleans.“Me atacó, salió de la nada”. Al año siguiente, vio al vecino, se disculpó y se abrazaron.

Boxeo. Caza. Motocicletas. Golpear a alguien en la cara y luego abrazarlo un año más tarde. Ford hace una reivindicación del antiguo ideal masculino estadounidense, más poderoso que cualquier otro escritor en los últimos 40 años.

Ese temperamento se adapta a Boothbay, donde vive, y sus alrededores, que están poblados por pescadores, constructores navales y empleados de temporada. “Y luego sólo hay un montón de viejos que no hacen nada. No sé si soy uno de ellos o no –podría estar en transición hacia eso en este momento”. Los lugareños son obreros, de modales ásperos, pero es una zona que adhiere al Partido Republicano.

“Hay algunas personas en la ciudad que me sacan de quicio”, dice, incluyendo un veterano dueño de un gran hotel. “Me di cuenta un día, cuando estaba en la tienda de comestibles, de que tenía una pegatina de Trump en su auto. Me acerqué y golpeé su ventana y le dije: ‘¿Qué porquería me estás diciendo, viejo idiota? ¿Cómo te atreves a tener esta pegatina en tu auto? Es antipatriótico votar por ese maldito idiota’. Sólo estaba molestando a un lisiado. Él es viejo, un hombre encantador y estoy loco por él, pero me estaba burlando de él”.

La elección, según él, reveló una serie de cosas sombrías sobre el país: “Un fuerte impulso nihilista. Una ignorancia de la historia. Una complacencia sobre el statu quo, una voluntad de culpar a los demás... una falta de responsabilidad personal... Y un anhelo de mentir”.

Las credenciales de apoyo al Partido Demócrata por parte de Ford están bastante bien establecidas. Pero algunos de sus escritos sobre raza han provocado críticas, incluyendo su retrato de personajes negros en el más reciente libro de Bascombe. Habiendo crecido como un blanco en el sur segregado, sus puntos de vista son complicados. Su madre lo llevó a ver los conciertos de Ray Charles y James Brown a la misma edad que iba al centro de la ciudad para observar a la policía poniendo perros sobre los activistas de los derechos civiles. Fue en parte criado por afroamericanos que trabajaban en el hotel de su abuelo, en “una situación colonial no muy interesante”.

La raza y sus argumentos

Un crítico señaló que Ford, al igual que Bascombe, ha utilizado la palabra “negro” para describir a los afroamericanos, incluso en una entrevista en los años noventa. Ford ha argumentado que no es un término peyorativo, señalando su uso por el United Negro CollegeFund, una organización de becas para afroamericanos a la que el matrimonio Ford planea legar su patrimonio. En un ensayo de 1999 para New York Times Magazine, se enfrentó a su vergüenza tras descubrir su uso de la palabra “nigger” en una carta de 1981 a un amigo. Sus puntos de vista sobre la polémica –“esa palabra es denigrante y obscena, pero realmente me hubiera gustado que los negros dejaran de usarla también”– serían vistos como problemáticos en muchos sectores liberales. Pero nunca se retrae de la conversación. “Crecer en Mississippi sin ser un racista, he tenido que pensar en eso (la raza) toda mi vida”.

“En cierto modo, he querido escribir un ensayo sobre la raza durante los últimos dos o tres años. Sin embargo, el libro de Ta-Nehisi Coates, Betweentheworldand me, aunque no relegó todas mis consideraciones a la irrelevancia, hablaba de la mayoría de las cosas que me importaban. Obviamente, no tengo idea de lo que es ser afroamericano, pero algo sé de lo que es ser blanco... El hecho de que nos veamos diferentes no significa nada, pero mucha gente piensa que significa algo, incluyendo a los negros”, comenta. “Es un libro realmente bueno”, agrega sobre la obra de Coates. “Me gustaría tener una conversación con él en algún momento, no para demostrar que él esté equivocado, sino para avanzar en la discusión. Pero cuando eres un hombre blanco de 73 años, de Mississippi, la gente no te va a dar espacio para eso”.

Ford no ha escrito mucho sobre la raza recientemente. En cambio, su trabajo está, como siempre, ocupado principalmente por los detritos de matrimonios fracasados y relaciones interrumpidas. El suyo no encaja en el molde. Él llama a Kristina “mi todo”. Sin hijos por elección, han pasado una vida itinerante viajando por su trabajo o el de ella (incluyendo sus siete años como directora de planificación urbana en Nueva Orleans). Cincuenta años después, todavía se adoran. Entonces, ¿por qué la preocupación en sus libros por el divorcio y la infidelidad?

“Marsha Norman, una de nuestras buenas dramaturgas, dijo que si quieres escribir algo bueno, escribe sobre lo que más te asusta”, responde. “Así que creo que, probablemente, escribo sobre las cosas que más me asustan. Voy a acercarme lo que más pueda”.