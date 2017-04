Nanni Moretti: “Me considero un espectador combativo”

Por: Christian Ramírez

Fotos: Alejandro Barruel

"Ahora que visité las casas de Neruda, creo que me hace mucho más sentido el filme de Larraín”.

Nanni Moretti lo dice casi al pasar, una vez que la entrevista se ha terminado y está posando para una breve sesión de fotos. Tan breve como su visita a Chile. Llegó el viernes 14 de abril, hoy es lunes 17 y ese mismo día, por la tarde, se sienta ante un auditorio abarrotado a recorrer su larga trayectoria de cineasta, entrevistado por el escritor Alan Pauls para el ciclo La Ciudad y Las Palabras, que organiza la Facultad de Arquitectura UC. Es su primer viaje a América Latina y a la mañana siguiente marcha rumbo a Buenos Aires para asistir a una retrospectiva de sus filmes en el Festival de Cine de Buenos Aires (BAFICI). El homenaje incluye la edición de un libro en su honor.

Y no es para menos.

A sus 63 años, Moretti es considerado una leyenda del cine europeo, alguien que en su juventud fue sindicado como heredero natural de gigantes como Fellini, Pasolini y Scola, y que supo responder a las expectativas del público y la crítica –León de Plata en Venecia (Sogni D’Oro, 1981), Oso de Plata en Berlín (La misa ha terminado, 1985), Palma de Oro en Cannes (La habitación del hijo, 2001).

En cierto modo, Nanni ha hecho el camino completo, desde el joven y airado estudiante de izquierda que en los 70 filmaba la histeria de su generación en clave de comedia, al sofisticado autor que abrazó la globalidad en los primeros días de la Unión Europea, rematando en el fogueado maestro que en la última década y media evita poner la mirada sobre sí mismo y opta por dirigirla sobre cuestionadas instituciones: la presidencia italiana (El caimán, 2006), el papado (Habemus Papam, 2011) y la maternidad (Mia madre, 2015).

Es conocido por poner los puntos sobre las íes; por polemizar y defender sus ideas ante el medio o la persona que se le ponga por delante, y pelearse a fondo si es necesario; pero, de momento, toda esa energía está en reposo antes del encuentro con Pauls. “Me gusta el cine de Larraín. He visto Neruda, NO, Tony Manero, El Club”, comenta. “He visto otras cintas chilenas, también. Gloria, por ejemplo. Y un par de Patricio Guzmán. Nostalgia de la luz y El botón de nácar. No he visto aún La batalla de Chile. ¿Qué tal es?”

Minutos antes, sin embargo, todo era crispación. Se nota que le incomodan las entrevistas, que intenta ser lo más preciso que puede al ir dando sus respuestas al traductor, mientras gesticula, se cruza de brazos, los aprieta, cierra los ojos y luego se toma la cabeza con ambas manos, con la misma compulsión, la misma pasión de los personajes que crea para la pantalla.

-Usted es un caso especial en el cine contemporáneo.

-¿Cómo así?

-Bueno, al revés de lo que ocurre con muchos directores, que sólo se sientan frente a la cámara, usted produce, dirige, escribe, actúa en sus películas y –como es propietario de un cine en Roma– también puede exhibirlas. Impresiona la forma en que abraza la experiencia cinematográfica.

-No se olvide que, además, soy distribuidor. Yo también compro películas para que otros las exhiban.

Clásica respuesta morettiana. Pero rigurosamente cierta: en 1996, cansado de que ningún distribuidor italiano adquiriera los derechos de Close Up, la extraordinaria película del iraní Abbas Kiarostami, decidió negociarlos él mismo e incluso filmó un cortometraje registrando los pormenores del día del estreno en su sala Cinema Nuovo Sacher, ubicada en los alrededores del Trastevere.

-No sabría armar una teoría al respecto, pero creo que en mi vida de espectador, jurado, distribuidor, guionista, hay una constante. El cine iraní. No sabría explicar por qué. Cuando fui jurado en Venecia y Cannes di la batalla para otorgarles algún premio, y en mi sala de cine frecuentemente se programan filmes de ese país. Me gusta sentirme un espectador y la verdad es que eso no es tan común en este medio. No es seguro que todos los directores vean las películas de sus colegas. Yo me considero, de hecho, un espectador combativo. No lo veo como una misión o un deber, sino como un placer y una continuación natural de mi trabajo como director.

-No es común tampoco que un director tenga una sala de cine…

-Abrí mi cine en Roma, hace 26 años. En esos días, paradójicamente, los cines de la ciudad no eran lugares acogedores de su audiencia; más bien parecían rechazar a sus propios espectadores... Desde 2002, cada año hago además una muestra de películas de jóvenes directores. Se exhiben sus filmes debut y al término de cada función animo una discusión con el público.

-¿Cuán importante cree que es la necesidad de formar nuevas audiencias?

-Es muy importante, pero francamente siento que no hay un recambio generacional. En este momento, cuando los jóvenes van al cine –si es que van– lo hacen buscando otro tipo de películas. Asisten a otro tipo de experiencia cinematográfica, no la que uno les quiere ofrecer. Hace poco un amigo me dijo algo divertido: “Te has gastado veinte años en formar un público, y en unos cuantos años se habrán muerto todos”. La última función en el Sacher, ésa que parte a las diez y media de la noche, siempre está desierta, y ése horario debería estar repleto de jóvenes. Cuando yo era joven ésa era nuestra función preferida, la que llenábamos. Cada vez que llamo al cine para revisar la recaudación, la última función es como el panorama después de la guerra. Un desierto.

-Mucha gente de la nueva generación parece más cómoda quedándose en casa, viendo Netflix y YouTube, navegando en Facebook o descargando filmes por streaming. ¿Cuál es su actitud ante el efecto de las redes sociales y la fragmentación que ofrece el mundo audiovisual?

-Estoy seguro de que me equivoco, pero prefiero ignorarlo. Lo hago de forma consciente. Me comporto, o trato de comportarme, como si el mundo cinematográfico fuera el de hace veinte o treinta años. Sé que no estoy en lo correcto, pero continúo adelante, haciendo mi trabajo como si lo otro no estuviese allí.

-Sin embargo, en su propio sitio web www.sacherfilm.eu, hay numerosos cortos suyos y producidos por usted, listos para descargar.

-Es cierto, pero aún así no me resulta un mundo fácil de entender.