Cristóbal “Tololo” Ugarte, el nieto de Nicanor Parra saca la voz

“Crees /acaso que es tan fácil /lograr un cuerpo dócil/ Siento /que el sueño prohibido /el tiempo que he perdido/ Pienso / La historia de los dos/ ya no tiene sentido”, canta una voz que parece venir del pasado, sobre una dulce melodía que se cruza con una batería programada y con versos sampleados de Gabriela Mistral. El efecto es hipnótico y conmovedor.

Nicanor Parra, en su casa de Las Cruces, con audífonos grandes conectados al iPhone, escucha atento. Su nieto, Cristóbal “Tololo” Ugarte (24) está expectante y nervioso, a su lado. Aunque han compartido prácticamente toda la vida juntos, nunca le había mostrado sus canciones al abuelo. Tampoco a sus papás, Colombina Parra y Pablo Ugarte, figuras del rock nacional con Los Ex y UPA!, respectivamente.

Lo que escuchó el antipoeta fue un piano con eco, secuencias de percusión y el tono fuerte y modulado de quien cinco años atrás fue responsable de leer –con un aplomo que sorprendió a los presentes– su discurso de agradecimiento del Cervantes ante el actual rey de España. “¡Pero esto es post-retro!”, sentenció el antipoeta al terminar la canción. “Me gusta. Usted se va mandar un Caupolicanazo”.

Tololo, sentado en el living de la casa de su abuela (donde pasa la semana antes de irse casi todos los viernes a la de Parra), cuenta esta anécdota y enciende su Macbook, pone la canción que impresionó al abuelo y explica: “Él siempre usa el término Caupolicanazo, porque una vez hizo una lectura de poesía en el Caupolicán y parece que la experiencia estuvo demasiado buena para él. Él cree que me va a pasar lo mismo. Aparte, se veía muy divertido con audífonos”, recuerda.

Hace un año que Tololo comenzó a grabar Pérdida total con el reconocido Cristian Heyne –el productor tras Supernova, Javiera Mena y Gepe, entre otros–. En Soundcloud (https://soundcloud.com/cristobal-h-ugarte) puede escucharse Cuerpo dócil, que permite hacerse una idea de su registro. Un tema poderoso, en el que se escuchan ecos, reververancias y detalles, junto a una letra que habla de daños, distancias y reproches. Es ésa justamente la canción que le mostró a Parra.

“Son canciones que empecé a grabar en el iPhone. Nunca había cantado. Pero simplemente salieron. Me sentaba en el piano y cantaba encima. Yo creía que no eran canciones, porque eran sólo la parte ‘A’ de un tema, sin estribillos ni nada. Pero Heyne me dijo que estaba bien así, que ya estaban terminadas”.

Y aunque su mamá, Colombina, le presentó al productor, Tololo reconoce que estaba “muerto de susto” en su primer encuentro. Hasta que se dio cuenta de que Heyne se estaba entusiasmando. Le hizo un presupuesto para un disco, pero no podía pagarlo. Y se lo dijo. “Él lo quería hacer igual. Y eso me gustó”, recuerda. Llegaron a un acuerdo, se juntaron a conversar y el productor empezó a sacarle el rollo. “Es verdad eso de que es como el psicólogo de los músicos chilenos”.

En secreto

“Desde niño tocaba piano solo; después, más o menos a los 18, me atreví a agregarle algunas frases con mi propia voz. Además, siempre he desconfiado del concepto musical de grupo. Por eso preferí tocar sin compañía: no necesitaba nada más que el piano para realizarme”, explica Ugarte.

Aunque el 2013 ya había sacado un disco instrumental (Analfabeto, que incluye un bello tema en homenaje a Philip Glass, una de sus principales influencias), acá se atrevió a cantar y eso no es menor. Tampoco cierta lucidez, quizá heredada de Parra, que lo hace incluso animarse a rebatir educadamente a quienes pretenden minimizar su talento. “Nunca superaré ni la décima parte de lo que ha hecho mi abuelo. Concuerdo. ¿Pero te imaginas ser ‘nieto de…’ y no hacer nada, por miedo al ridículo bajo esa sombra, y por comentarios como el tuyo? (que son muchos)”. “Criticar humanum est amigo… defenderse también”, escribió en el sitio web Zancada ante las críticas de un detractor.

Dice que todo este disco fue compuesto en secreto. Un secreto que guardó por dos años. “Escuchaba las grabaciones para ver cómo podía ir puliendo las ideas y agregar sonidos atmosféricos o de algún otro instrumento. Un día estaba escuchando una de las canciones y mi mamá, que estaba detrás de la puerta, me dijo: ‘Eso es increíble’, y yo no le di mucha importancia por venir de muy cerca el elogio”...

