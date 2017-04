Muere Jonathan Demme, director del Silencio de los Inocentes

Jonathan Demme, director de "El silencio de los inocentes", película que le valió un Oscar, murió esta madrugada en Nueva York a los 73 años por complicaciones derivadas de un cáncer de esófago, informó la web especializada IndieWire.

El cineasta, que también padecía del corazón, recibió tratamiento contra el cáncer en 2010 pero sufrió una recaída en 2015 y su estado de salud se deterioró en las últimas semanas, según explicó una fuente cercana a su familia.

A lo largo de su carrera, Demme tuvo gran ojo con los actores. En Algo salvaje (1986) sacó el lado más gamberro de Melanie Griffith; en Casada con todos (1988) exprimió a Michelle Pfeiffer, y resucitó la carrera de Anthony Hopkins y catapultó la de Jodie Foster con El silencio de los corderos.

Con El Silencio de los Inocentes, en 1991 se llevó los cinco oscars principales (Película, dirección, guion, actor y actriz), la tercera y última vez que se ha logrado este repóquer.

La última película de Demme fue la dramedia Ricki and the Flash, protagonizada por Meryl Streep, aunque en los últimos años también fue parte de algunas series de televisión, dirigiendo episodios de The Killing y Shots Fired.