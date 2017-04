Qué novedades traerá Netflix en mayo

Series

Sense8: La historia continúa el 5 de mayo cuando esta serie original de Netflix estrene su segunda temporada. Entre escándalos y celebraciones los Sensates seguirán fortaleciendo su lazo, mientras reconstruyen sus vidas intentando engañar a Whispers.

Master of None: Dev (Aziz Ansari) persigue una nueva pasión en Italia; luego vuelve a la escena neoyorquina de las citas y lucha contra grandes interrogantes, mientras trata de reanudar su vida. La segunda temporada de esta comedia original de Netflix se estrena el 12 de mayo.

Anne with an E: El 12 de mayo se estrena la primera temporada de esta serie original de Netflix basada en la novela clásica, Anne of Green Gables, que se centra en Anne, una imaginativa huérfana y el impacto que causa en su pequeño pueblo.

Unbreakable Kimmy Schmidt: En la tercera temporada de esta serie original de Netflix, que se estrena el 19 de mayo, el cambio se acerca para Kimmy. Mientras ella ahorra para ir a la universidad, Titus busca un nuevo trabajo, Jacqueline lleva las cosas a otro nivel con Russ y Lillian se mete en la política.

Bloodline: En la tercera temporada de esta serie original de Netflix la desesperación lleva a Kevin a involucrarse más profundamente con Roy Gilbert y sus oscuros asuntos. Mientras John (Kyle Chandler) se encuentra dividido entre guardar silencio y proteger a Eric. Estreno el 26 de mayo.

House of Cards: La quinta temporada de esta serie original de Netflix llega el 30 de mayo con las apuestas más altas que nunca. Frank (Kevin Spacey) y Claire (Robin Wright) trabajarán juntos para consolidar su poder y ganar la Casa Blanca, utilizando cualquier medio posible.

Penny Dreadful: La tercera temporada de esta serie de terror enfrentará nuevas aventuras en peligrosas tierras. Así, Ethan Chandler (Josh Hartnett), el Dr. Frankenstein, Dorian Gray, Sir Malcolm (Timothy Dalton), la Criatura, y la encantadora, pero letal Lily (Billie Piper) deberán encarar -y hacer frente- a sus propios y verdaderos monstruos interiores. Pero para Vanessa Ives (Eva Green), aceptar sus demonios podría tener un terrible precio y llevar al mundo a hundirse en una oscuridad interminable. Estreno en Netflix el 6 de mayo.

Arrow: El 19 de mayo se estrena en Netflix la cuarta temporada de Arrow, en la que Mr. Terrific se convierte en un nuevo aliado y Damien Darhk es una amenaza criminal. Oliver Queen (Stephen Amell) continúa siendo el mejor arquero para la justicia.

Mr. Selfridge: Durante la cuarta temporada de Mr. Selfridge, que se estrena en Netflix el 23 de mayo, Harry (Jeremy Piven) celebra el vigésimo aniversario de la exitosa tienda; sin embargo, los peligrosos emprendimientos, las apuestas y las mujeres no tardarán en pasarle la cuenta.

Suits: Durante la sexta temporada y después del juicio, Mike (Patrick J. Adams) se enfrenta a la realidad de su situación al comenzar los dos años de cárcel. Mientras tanto, Jessica (Gina Torres), Harvey (Gabriel Macht) y Louis (Rick Hoffman) deben controlar la vulnerabilidad del bufete. Disponible en Netflix desde el 1 de mayo.

Películas

Handsome: A Netflix Mystery Movie: Esta película original de Netflix, que se estrena el 5 de mayo es una comedia de misterio al estilo Columbo. El detective de homicidios, Gene Handsome, tiene una doble misión: por un lado, llenar un tremendo vacío en su vida personal; por el otro; resolver asesinatos. Una de esas dos cosas él hace muy bien.

War Machine: Brad Pitt protagoniza esta película original de Netflix, que estará disponible desde el 26 de mayo, e interpreta a un general de ejército empeñado en ganar la “imposible” guerra en Afganistán. Esta película inspirada en hechos reales revela los complejos mecanismos de la guerra moderna.

BLAME!: En esta película de anime original de Netflix, un misterioso hombre solitario recorre un distópico laberinto portando una poderosa arma. ¿Su misión? Salvar a la humanidad. Disponible desde el 19 de mayo.

Mindhorn: Un actor, antes famoso por interpretar en la televisión británica a un detective con un ojo biónico, vuelve a la acción cuando un asesino insiste en negociar con él. Esta película original de Netflix se estrena el 12 de mayo.

Hasta el Último Hombre: El 2 de mayo se estrena en Netflix esta película dirigida por el ganador del Oscar®, Mel Gibson. El médico del Ejército Americano, Desmond T Doss (Andrew Garfield), cambió el curso de la violenta batalla al rehusarse a portar armas dejando de ser una paria para transformarse en un héroe para sus compañeros, logrando ser el primer Objetor de Conciencia en la historia de Estados Unidos en ganar la Medalla de Honor del Congreso.

Un Camino a Casa: Saroo (Sunny Pawar), un niño indio de 5 años se pierde a miles de kilómetros de su casa y, luego de sobrevivir a muchas adversidades, es adoptado por una pareja en Australia. Veinticinco años después se propone buscar a su familia de origen. Esta película nominada al Oscar® como Mejor Película, Mejor Actriz de Reparto (Nicole Kidman) y Mejor Actor de Reparto (Dev Patel) se estrena en Netflix el 30 de mayo.

Luz de Luna: Esta es una historia atemporal sobre la conexión humana y el autodescubrimiento, que narra la vida de un joven afroamericano, desde su infancia hasta la adultez, quien lucha por encontrar su lugar en el mundo, al crecer en un duro barrio en Miami. La película ganadora del Premio Oscar® por Mejor Película y Mejor Actor de Reparto (Mahershala Ali) estará disponible en Netflix desde el 31 de mayo.

La Noche del Jabalí: Mientras busca respuestas a la muerte de su novio ocurrida en Sudamérica, una escritora de novelas, interpretada por Catalina Zarhi, queda atrapada en un misterio histórico oscuro y mortal. Esta película dirigida por el chileno español Ramiro Tenorio estará disponible en Netflix desde el 1 de mayo.

Regression: Un detective y una psicoanalista descubren evidencias de un culto satánico, mientras investigan la violación de una joven mujer. Esta película dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Ethan Hawke y Emma Watson se estrena en Netflix el 1 de mayo.

Capitán América y el Soldado del Invierno: Extendiendo la saga de Los Vengadores de Marvel, la secuela de este superhéroe encuentra a Steve Rogers (Chris Evans) viviendo tranquilamente en Washington, pero poniéndose cada vez más inquieto. De esta manera, cuando un nuevo enemigo aparece, Steve se transforma en el Capitán América y se alía con la Viuda Negra. Disponible en Netflix desde el 1 de mayo.

The Amazing Spider-Man 2: El Hombre Araña (Andrew Garfield) se enfrenta a Rhino (Paul Giamatti) y al poderoso Electro (Jamie Foxx), mientras lucha por mantener su promesa de dejar a Gwen Stacey (Emma Stone) fuera de su peligrosa vida. Mientras tanto, un viejo amigo regresa y Peter Parker descubre nuevas pistas sobre su pasado. Disponible en Netflix desde el 15 de mayo.

Batman: El Caballero de la Noche Asciende: Todavía angustiado por las pérdidas del pasado, el multimillonario Bruce Wayne (Christian Bale) está conflictuado sobre volver a ponerse una vez más la capa de su letal alter ego, Batman, cuando ciudad Gótica es amenazada por nuevos enemigos como la seductora Gatúbela (Anne Hathaway) o el siniestro Bane (Tom Hardy). Estreno en Netflix el 20 de mayo.

Non-Stop: En un vuelo comercial a más de 40 mil pies de altura, el agente federal aéreo Bill Marks (Liam Neeson) comienza a recibir amenazantes mensajes de texto de un chantajista, que dice también estar en el avión. ¿Podrá Marks identificar a su adversario oculto antes de que comience a matar a los pasajeros? Estreno en Netflix el 1 de mayo.

Her: En esta romántica comedia de ciencia ficción protagonizada por Joaquin Phoenix, el amor toca a la puerta de un solitario y joven escritor, en el más elegante de los paquetes, al darse cuenta de que se está enamorando del avanzado sistema operativo que ha comprado para administrar su vida. Disponible en Netflix desde el 1 de mayo.

El Código Enigma: En “El Código Enigma”, Benedict Cumberbatch interpreta a Alan Turing, el genio británico, matemático, lógico, criptólogo e ingeniero en computación, quien estuvo a cargo de descifrar el Código Enigma alemán, lo que ayudó a los Aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial. Turing siguió ayudando con el desarrollo de computadores en la Universidad de Manchester después de la guerra. Sin embargo, fue procesado por el gobierno del Reino Unido, en 1952, por actos homosexuales que eran considerados ilegales en el país. Disponible en Netflix desde el 19 de mayo.

Documentales y Especiales

Laerte-se: En este documental original de Netflix, que se estrena el 19 de mayo, la caricaturista brasileña Laerte Coutinho contempla lo que significa ser una mujer, luego de su transición después de ser hombre por más de 60 años.

Generación Marte: Con entrevistas a expertos y a un grupo de jóvenes autoproclamados “nerds del espacio” que tienen la esperanza de viajar a Marte, este documental original de Netflix explora la historia y el probable impacto futuro que causará un viaje al Planeta Rojo. Estreno el 5 de mayo.

Get Me Roger Stone: Este documental original de Netflix -que se estrena el 12 de mayo- profundiza en el ascenso del asesor político, Roger Stone, un experto en las oscuras artes de la política y quien ha acompañado a Donald Trump por treinta años.

The Keepers: Detectives aficionados en Baltimore tratarán de resolver el asesinato ocurrido hace casi 50 años de la hermana Catherine Cesnik. El misterio es revelado en la primera temporada de esta serie documental original de Netflix, que se estrena el 19 de mayo.

Joshua: Teenager vs. Superpower: Cuando el Partido Comunista de China amenaza la autonomía de Hong Kong, el adolescente Joshua Wong organiza mitines para salvar su ciudad natal. Este inspirador documental original de Netflix se estrena el 26 de mayo.

Simplemente Manu NNa: El 5 de mayo se estrena este especial de comedia original de Netflix, en el cual el ecléctico comediante de stand up, Manu NNa, cuenta historias cotidianas sobre las dificultades de ser gay en México y comparte su amor por las telenovelas y el mezcal.

Para los más pequeños

Inspector Gadget: El Dr. Garra revive a MAD, su malvada organización del crimen, y solo el inspector Gadget y sus amigos podrán detener a su antiguo enemigo. Luego, el Inspector y su equipo recorren el mundo, esquivan momias y viajan en el tiempo… ¡todo para salvar al planeta! Las primeras dos temporadas estarán disponibles en Netflix desde el 1 de mayo.

All Hail King Julien: Exiled: El 12 de mayo se estrena la primera temporada de esta serie ganadora del Premio Emmy®. Ahora el Rey Julien reúne a un ejército de amigos y pelea por salvar a su gente del diabólico Koto.

Spirit: Riding Free: Spirit, un caballo, y una valiente niña llamada Lucky conocen nuevos amigos, descubren la libertad y los paseos sin fin, en esta nueva serie original de Netflix inspirada en la película nominada al Oscar®. La primera temporada estará disponible desde el 5 de mayo.

¡Kazoops!: Los Kazoops enfrentarán algunos grandes problemas en la tercera temporada en esta serie original de Netflix, que se estrena el 5 de mayo, desde una caldera rota hasta discusiones de adultos. Pero, como siempre, hay una imaginativa solución.

Un Monstruo Viene a Verme: Conor (Lewis MacDougall), un niño de 12 años, intenta lidiar con la enfermedad de su madre (Felicity Jones) y el acoso de sus compañeros de clase mientras un monstruo viene a verlo para contarle historias y así ayudarlo a lidiar con su vida y lo que viene.