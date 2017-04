‘Fast & Furious 8’ es el mayor estreno mundial supernado a Star Wars : The Force Awakens

Fast & Furious 8 se convirtió en el mejor estreno mundial de la historia del cine tras recaudar más de US$ 532 millones durante su primer fin de semana. De esta manera, la película dirigida por F. Gary Gray ha superado el récord de Star Wars: The Force Awakens en 2015 que logró recaudar US$ 529 millones.

A nivel global, como recoge THR, la cinta ha sido número uno en la taquilla de los 63 países donde se ha estrenado y ha conseguido alcanzar números récord en la recaudación nacional en 32 de ellos.

El filme ha tenido la ventaja de estrenarse simultáneamente en China, donde ha ingresado 190 millones de dólares en sus tres primeros días, algo nunca visto en la historia.

Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham y Michelle Rodríguez, entre otros, encabezan el reparto principal de esta octava entrega de la saga.