Lecciones de vida: Francis Mallmann, Chef argentino

“Llevo 40 años como cocinero, y en todo ese tiempo he armado unos 100 restaurantes. En este momento tenemos operativos dos en Garzón, Uruguay; uno en Buenos Aires; cuatro en Mendoza; uno en Miami, otro en Francia y éste en Apalta, Chile.

Hace unos diez años, visité Colchagua por razones de trabajo, y me enamoré del lugar; la arquitectura, la geografía. Luego surgió el proyecto con Viña Montes y ha sido una experiencia muy linda: estoy aprendiendo la cultura de la zona, que es muy especial. La idea que voy a proponer tiene que ver con mi cocina, pero usando los productos locales: hay platos clásicos míos como las betarragas asadas, el salmón curado y las carnes a la parrilla, junto a platos nuevos como los choritos encurtidos que son propiamente de acá.

Yo creo que los errores en la vida, en el trabajo y en el amor, son todos aciertos porque son aprendizajes. Pienso que el éxito y el fracaso son dos impostores, ninguno de los dos es verdadero. Cuando estás arriba te vas a caer, cuando estás abajo te puedes levantar.

Mi aprendizaje fue un largo camino: al principio estuve muy influenciado por la escuela francesa y después lentamente fui encontrando mi propio lenguaje, que está ligado a los fuegos. En todo este tiempo aprendí que hay que mantener siempre el timón hacia donde uno cree, hay que seguir la intuición, aunque todos los demás digan lo contrario.

De niño me atrajo la alegría de los restoranes, la puesta en escena, más que la comida. Cuando vivía en Bariloche, mi madre cocinaba pasteles de cordero o de mariscos, que llegaban de Chile. Me fui muy chico de casa. A California partí a los 16 años, volví y abrí un restaurante en Bariloche. A los 20 años me fui a París, y trabajé con los grandes maestros.

Mis raíces son francesas. Aunque hoy no prepare una blanquette, Francia late dentro de mí. En el momento en que trabajé allá era la cúspide de la nouvelle cuisine, que revolucionó la escuela clásica. Es una muy buena base para cualquier cocinero, pero no la única.

La decisión clave la tomé a los 40 años, cuando recibí un premio en París y ese premio me trajo alegría y tristeza. Me hizo repensar mi vida, y me di cuenta de que no tenía un lenguaje propio. Me pregunté: ¿qué es verdad de todo esto? Me hizo replantearme mi trabajo y así derivé hacia los fuegos.

Hay un lenguaje común en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, una vertiente de cocina a la parrilla. Cambian algunas técnicas y algunos productos, pero hay un lenguaje común entre el gaucho nuestro y el huaso de ustedes. He comido asados muy ricos acá y la comida campesina chilena me encanta. Me gusta muchísimo el Club Social de Santa Cruz, donde se come sencillo pero muy rico.

Ahora tengo 61 años, así que han sido poco más de 20 años con esta propuesta de acercarme a lo esencial. La cocina de los fuegos es una mezcla de cocinas nativas, gauchas y europeas. Todas esas influencias las he tomado; no he inventado nada. Simplemente he abrazado cosas que existían hace muchísimos años”.